Kapasiteyi 1,5 milyon tona çıkarırken CO2 emisyonunu 1,2 milyon ton azaltacak

Mehmet Hanifi GÜLEL/ANTALYA

CIMPOR, yeni nesil dü­şük karbon ayak izli tekno­lojisi ile geleneksel Portland çimentosu klinkerine kıyas­la %90’a varan daha düşük karbondioksit emisyonu ve elektrikte %60, ısı ener­jisinde ise %30’un üzerinde tasarruf sağlayan değer­ler ile üretim yapmayı he­defliyor. CIMPOR Global Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, 2026 itibarıyla global ölçek­te 1,5 milyon ton üretim kapasi­tesi ulaşacaklarını, 4 tesis­leriyle dünyanın en büyük kalsine kil üreticisi olmayı hedeflediklerini belirterek, bu sayede CO2emisyonunu 1,2 milyon tona yakın azalt­mayı planladıklarını kay­detti. Dünyadaki ilk kalsine kil üretim hattı entegrasyo­nu olan çimento fabrikası­nı 2020’de Fildişi Sahili’n­de, ardından Kamerun’da işletmeye aldıklarını belir­ten Çalbıyık, şirketin Porte­kiz ve Gana’daki tesislerinin de yakında devreye girece­ğini söyledi. Çimento üreti­minin 200 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Çalbı­yık, modern çimento tekno­lojisinde devrim niteliğinde bir değişimin temsil­cisi olan LC3 (Ki­reç Taşı Kalsine Kil Çimentosu) teknolojisinin CIMPOR'un sürdürülebilir­lik strate­jisinin mer­kezin­de yer alan en kritik unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Yeni dönemde rekabetin sadece çevresel ve toplum­sal sorumluluklarla da öl­çüldüğünü ifade eden Çal­bıyık, “‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Yeni Nesil Ürün Geliş­tirme’ gibi başlıklarla sek­törün önümüzdeki 10 yıl­daki gelişimini şekillendi­recek stratejilerimiz, kendi yol haritamızla birebir ör­tüşüyor. Hedefimiz 2030’a kadar tüm üretim hatla­rının elektrik ihtiyacının %70’ini yenilenebilir kay­naklardan sağlamak. Bu­günkü oran %8, 2026 he­defimiz ise %40. Bu doğ­rultuda Beypazarı’nda 115 MW güneş enerjisi yatırı­mı, Türkiye’de 3 atık gazdan elektrik üretimi projemiz var. 2025’in sonunda Por­tekiz’de üretimin %40’a ye­nilenebilirden olacak. 2020 ve sonrasındaki süreçte 2,5 milyar euroya ulaşan sür­dürülebilirlik ve dekarboni­zasyon odaklı projeler ger­çekleştirdik” diye konuştu.

“Artık rejenerasyon zamanındayız”

Yüz yıllardır aynı şekilde üretim yapan çimento sektörünün ağır sanayiyle özdeşleştiği görüşünün artık değişmeye başladığını vurgulayan Çalbıyık, artık rejenerasyon zamanında olduklarına dikkat çekti. Çalbıyık, şöyle devam etti: “Yaşanan dönüşümün sektörümüzdeki küresel aktörlerinden biri olarak, bu yeni çağa yalnızca ayak uydurmuyor, yön veriyoruz. CIMPOR olarak dönüşümün malzemesini üretiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz DeOHclay (Dekarbonize Kil) teknolojisiyle düşük karbonlu çimento üretiminde öncülük ediyoruz. Bu teknoloji, klinker oranını düşürerek emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Geleceği bugünden inşa ediyoruz."