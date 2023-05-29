Kaptanoğlu Ailesi’ne ait Desan, Atlas’ı satın alıyor

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yıllarda yapmaya başladığı buzkıran gemileriyle adını duyuran Kocaeli merkezli Atlas Tersanesi, Desan’a satılıyor. Anlaşma sağlanırsa Desan, Atlas’ın hisselerini aşamalı olarak devralacak.

2005 yılında kurulan ve Kocaeli Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Atlas Tersanecilik yılda 40 bin DWT’lık gemi yapım kapasitesine sahip. Şirketin üretim alanı 46 bin 925 metrekare ve sermayesi 45 milyon TL. Rus Ark Shipping ve Adamant LLC, buzkıran tipi modern sığ su destek gemisi Polus’u Atlas Tersanesi’ne sipariş etmişti. 73.3 metre boyundaki Polus, 2021 yılında suya indirilmişti.

NATO sertifikası var

Türk Donanması’na akaryakıt ikmal gemilerinden ve acil müdahale, eğitim botlarına kadar çeşitli tipte deniz aracı üreten Desan ise sektörünün en güçlü firmalarından biri. 119 yıldır denizcilikle uğraşan Kaptanoğlu ailesine ait Desan, 1970 yılında faaliyete başladı. Milli ve NATO Güvenlik İzni ve Türk Savunma Bakanlığı'ndan Askeri Gemi Üretim Sertifikasına sahip olan şirket, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk projesini, Ağustos 2020'de teslim etmişti.