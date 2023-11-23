Karaca, İngiltere’de 2. mağazasını açtı

3 binin üzerinde ürün çeşidinin yanı sıra dünyada ilk ve tek gerçek incilerden üretilen yemek takımı Fine Pearl gibi ön plana çıkan özel tasarım ürünleriyle Londra’nın en büyük alışveriş merkezi olan Westfield London’da ikinci mağazasını açan Karaca, yurt dışı yatırımlarına devam ediyor.

Karaca; 385 metrekare alana sahip Westfield London mağazasında; sofra, mutfak, küçük ev aletleri, aksesuar gibi tüm ev ve yaşam ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin yanı sıra, İngilizlerin yerel beklentilerini karşılayan dünyaca ünlü markaların tasarım ürünlerine de yer vererek insanların sevdikleriyle paylaşmaktan keyif aldıkları anları çoğaltmaya ve zenginleştirmeye devam edecek.

1973 yılından beri mutfak, sofra ürünleri, küçük ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde ihtiyaç duyulan birçok ürünü tüketicilerle buluşturan Karaca, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da sofra kültürünü paylaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Bugün 48 ülkede, 305 mağaza, 2000’in üzerinde satış noktası, 28 bini aşkın ürünüyle sektörde liderliğini koruyan Karaca, insanların sevdikleri ile paylaştıkları anlara değer katıyor.

Ev ve yaşam kategorisindeki ürünleriyle global pazarda gücünü artırmayı hedefleyen Karaca, şu an 3 kıtaya yayılmış mağazacılık ağı ile varlığını Almanya ve Fransa’dan sonra İngiltere’de güçlü adımlarla sürdürerek, ürünlerini Londra’da tüketicilerin beğenisine sunuyor.

"Global pazarda gücümüzü artıracağız"

Karaca İngiltere Ülke Direktörü Cihangir Çetintırnak; “Karaca Grup olarak Avrupa başta olmak üzere, Amerika ve dünyada kategorimizin ilk 3 markasından biri olmak 2030 vizyonumuzun başında geliyor. Bu doğrultuda, İngiltere 2030 vizyonumuza ulaşma konusunda bizim için önemli bir mihenk taşı. Konseptimiz ve yüksek kaliteli tasarım ürünlerimizle İngiltere pazarında kısa sürede en büyük oyunculardan biri olma hedefimiz var. Islington Square’de açtığımız ilk mağazamız ve markamızın İngiltere e-ticaret pazarındaki başarısından sonra Avrupa’nın en önemli lokasyonunda yer alan Westfield London’da ikinci mağazamızı açtık. Karaca olarak Londra’nın en popüler alışveriş merkezinde yer almak bizim için gurur verici. Bundan sonra da marka olarak en önemli lokasyonlarda mağaza sayımızı artırarak, hızlı ve kontrollü bir şekilde hedef pazarlarda yer alarak, global pazarda gücümüzü artıracağız.“ açıklamasında bulundu.