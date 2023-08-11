Kardemir 2. çeyrekte 558 milyon TL net kâr elde etti
Karabük Demir ve Çelik (Kardemir- KRDMD), bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde 558 milyon lira net kâr elde etti.
Haber Merkezi
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Karabük Demir ve Çelik (Kardemir- KRDMD), bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde 558 milyon lira net kâr elde etti.
Şirketin 6 aylık kârı 1.199.338.000 TL’ye ulaşmış oldu. Kardemir önceki yıl ikinci çeyrekte 1.119.084.000 TL kâr elde etmişti. 2022 yılının ilk 6 ayında ise 2.289.731.000 TL kâr açıklamıştı.