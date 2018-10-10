KARDEMİR, demir teker ihracatını artıracak

10 Ekim 2018

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Ercüment Ünal, 200 bin adet demir yolu tekeri üretimi yapacak bir tesisleri bulunduğunu belirterek, "Bizim şu andaki ihtiyacımız 25-30 bin adetlerde, ancak 2023 planında 45-50 bine kadar çıkacak. Bu demek ki ihracat ağırlıklı demir yolu teker üretimi yapacağız." dedi.

Ünal, Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen "4. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, 2019'da KARDEMİR olarak, brüt karlılıkta Türkiye'nin ilk 10, net karlılıkta ilk 15 şirketi arasına girme hedefleri olduğunu söyledi.

KARDEMİR'in ray üretiminde Türkiye'nin tek milli markası konumunda bulunduğunu, raylı sistemler pazarının her yıl yüzde 2,6 büyüdüğünü ve dünyada bu sektörde en büyük Çin firmasının gelirinin 29 milyar avro seviyesinde olduğunu aktaran Ünal, 2003-2017 arasında raylı sistemlerde kamu bütçesinin 71 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğine işaret etti.

Ünal, mevcut demir yolu ağının 12 bin 532 kilometre olduğunu söyleyerek, "2023 planına baktığımızda demir yolu ağımızın 25 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Raylı sistemlerde, özellikle KARDEMİR rayının da kullanıldığı ağın iki misline çıkmasının hedeflendiği yerde, demek ki bunun üstünde hareket eden araçlar ve burada kurulacak sinyalizasyon sistemini dikkate alırsak 'Türkiye'yi bir kez daha inşa ediyoruz.' demek bu." diye konuştu.

"Dövizde ne olursa olsun hiçbir şekilde etkilenmeyen bir sektör var"

İnşa edilmesi beklenen projelerin 7 bin 589 kilometresinin proje ve ihale aşamasında bulunduğuna ve 2 bin 650 kilometrelik yeni ağ ilavesi olacağına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"12 bin 532 kilometre olan kısmı 25 bine çıkarken içinden geçtiğimiz bir kriz var. Bizim gelecek sene nisan ayı sonuna kadar ray siparişimiz var. Krizden etkilenmeyen bir sektör. 7 bin 589 kilometre dediğimiz kısımda, biz bu ray siparişlerini de nisan ayında aldık. Nisan ayında bizim gelecek sene nisana kadar bir yıllık siparişimiz belliydi. Dolayısıyla sektörde, piyasalarda, dövizde ne olursa olsun hiçbir şekilde etkilenmeyen bir sektör var. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığımız zaman artık kamyonla taşımacılığın azaldığı yerde hükümetimiz de ilgili önlemlerini alarak, yani ben şunu diyorum 'Türkiye'yi yeniden inşa etmek' kararını zaten almış."

Ünal, 450 bin ton kapasiteli ray profil haddehaneleri olduğunu, 12 metreden tek parça 72 metre uzunluğa kadar Anadolu'nun her tarafına demir yoluyla sevk ettikleri ray üretimleri olduğunu belirterek, "Üretilen raylar düzgünlük kontrolü, yüzey çatlak kontrolü gibi birçok testten geçmekte. Ray üzerinde 72 metre üzerinde bir tane çizik olsa, o rayı hurda yapıyoruz. Çünkü buradan yük trenleri geçiyor, metrolara veriyoruz o kadar hassas bir üretim ki birçok kalite sürecinden geçmek zorunda." ifadelerini kullandı.

İlk ham demiryolu tekeri deneme üretimi yapıldı

Genel Müdür Ünal, demir yolu teker fabrikası yatırımında deneme üretimlerinin başladığını, ilk ham teker üretiminin 24 Eylül'de yapıldığını anlattı.

Deneme üretimlerinin devam ettiğini açıklayan Ünal, 920 milimetre vagon tekeri ve hafif raylı sistemlerde 840 milimetre çapında teker üretiminin hedeflendiğini ifade etti.

Ünal, "200 bin adet demir yolu tekeri üretimi yapacak bir tesisimiz var. Bizim şu andaki ihtiyacımız 25-30 bin adetlerde, ancak 2023 planında 45-50 bine kadar çıkacak. Bu demek ki ihracat ağırlıklı demir yolu teker üretimi yapacağız. Bununla ilgili aks ve işleme merkezleriyle ilgili iki tesis daha kurmayı planlıyoruz. Bunların fizibilitelerini yönetim kuruluna sunacağız. Bu tesisimiz nedir? Tekeri üretiyoruz o iki tekeri taşıyacak bir 'aks veya dingil' diyoruz onu üreteceğiz. Önce işlemesi daha sonra onların bir birine montajıyla ilgili bir tesisimiz daha olacak. KARDEMİR şu an 3,5 milyona giden yatırımlarını, inşallah gelecek sene nisan ayı gibi bitirdiğinde raylı sistemler tarafında kalan yatırımlarıyla ilgili fizibilitelere, değerlendirmeler başlayıp hızlı bir şekilde demir yolu tekerini akslı hale getirecek. Bu 150 milyon doların üzerinde bir yatırım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA