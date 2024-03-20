Karmod NEOM projesine 'işçi kampı' inşa edecek

Firma, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde inşa ettiği akılla şehir projesi NEOM'a konteyner işçi çalışma kampı yapıları sağlayacak.

Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, işçi kampı yapılarıyla dünyada ses getiren akıllı şehir projesine katkı sağlamaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

'Proje aşamasında sona geldik'

Konteyner şantiye yapıları için proje aşamasında sona geldiklerini belirten Yüceer, şunları kaydetti: "Konteyner şantiye yapıları proje aşamasında sona geldik. Üretim aşamasına geçiyoruz. Proje içerisinde ağırlıklı olarak yatakhane ve yemekhane binaları yer alıyor. Mühendis ve mavi yaka çalışanlar için hazırlanacak yatakhane binaları 500 kişi kapasiteli. Üretimini kısa zamanda tamamlamayı hedeflediğimiz yapıları deniz yoluyla proje sahasına sevk edilecek.

Çevre dostu yeni nesil konteyner işçi kampı yapılarımızla tamamlandığında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı NEOM projesinde yer almak bizim için ayrı bir mutluluk. Projede görev alan mühendis ve işçiler zindelik veren şantiye yapılarımızda konforlu konaklama ayrıcalığını yaşayacaklar."

NEOM projesi nedir?

Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde inşa edilen akıllı şehir projesi NEOM ülkenin kuzeybatısında Kızıldeniz kenarında yer alıyor. Şehir 26 bin 500 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak ve Kızıldeniz kıyısı boyunca 460 kilometre uzunluğunda olacak. Etaplar halinde kullanıma açılacak şehir projesinin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor.