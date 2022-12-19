Karsan İtalya’da elektrikli midibüs liderliğini hedefliyor

Yüksek teknolojili ürün çözümleriyle Türkiye’nin öncü mobilite şirketi olan Karsan, İtalya’daki atağını devam ettiriyor. 2021’de İtalya merkezli kamu alımları şirketi Consip ile 80 adet e-ATAK için çerçeve anlaşma imzalayan Karsan, bu anlaşma kapsamında şimdi de ülkenin en büyük operatörlerinden Start Romagna’nın ilk elektrikli araçları için sipariş aldı. 27 adet e-ATAK için Start Romagna’dan sipariş alan Karsan, bu anlamda elektrikli araç dönüşümünde tercih edilen marka konumunu sürdürüyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu siparişle birlikte e-ATAK, şimdiden 2023 yılında da İtalya’da elektrikli midibüs segmentinin lideri olacak görünüyor. Daha önce aldığımız Consip ve TPER 18 metre e-ATA siparişlerinden sonra Start Romagna siparişi ile birlikte Karsan’ın gelecek sene İtalya’daki elektrikli araç parkı toplamda 150 adedi aşacak. Böylece bu pazardaki en güçlü markalardan biri olacağız” dedi.