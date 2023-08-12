Karsan üretime geçici olarak ara veriyor

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) tarafından 12 Ağustos tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yıllık İzin Uygulaması ve Planlı Bakım Faaliyetleri kapsamında üretime geçici olarak ara verilmesi hakkında açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 14 – 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 7 – 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir.

Fabrikamızda mevcut üretimlerin ve teslimatların tamamlanması gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.