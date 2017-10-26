Kastaş, 60 milyon TL'lik yeni tesisini açtı

26 Ekim 2017

Ahmet USMAN

İZMİR - Sızdırmazlık elemanları üretimi yapan Kastaş, 60 milyon TL'lik yatırımla kurduğu yeni tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis 40 bin metrekare alana kurulu. Firmanın 2018 yılı hedefi Ar-Ge Merkezi lisansı almak.

Açılış töreninde sektöre 1981'de 50 metrekarelik bir dükkanla adım attığını dile getiren Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, "Üretim maceramız 1996'dan bugüne Çiğli Atatürk OSB'de beş ayrı noktada devam ediyordu. Dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmak için üretim tesislerimizi Menemen'de tek çatı altında topladık. 60 milyon TL'ye malolan bu tesis ile 5 yıl içinde üretimimizi 2 katına çıkaracağız. Halihazırda ürettiğimiz 17 binden fazla ürünü 80 ülkeye ihraç ediyoruz. 2018'in ilk yarısında Ar-Ge Merkezi kabulünün yapılması ile yeni ürün tasarımı ve üretiminde ivme kazanacağız" diye konuştu.

Kastaş'ın sızdırmazlık elemanları sektöründe dünyanın ilk beş üreticisinden biri olduğunu vurgulayan Atılgan, "Türkiye'nin ihracatının sadece yüzde 3.5'ini katma değeri yüksek ürünler oluşturuyor. İhracatın kilogram değeri ise 1.37 dolar seviyesinde. Bunu artırmak için, teknolojik ürün üretimine odaklanmamız lazım. Bizim ürünlerimizin katma değeri ülke ortalamamızın 40–50 katı seviyelerde. Önümüzdeki dönemde yeni yatırım ve üretim kalemlerimiz, gıda sanayisinin ihtiyacı olan kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi ile havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyacı olan ürünlerin tasarımı ve üretimi olacak" dedi.

Ar-Ge ve teknoloji alt yapısını sürekli geliştirdiklerini, bu kapsamda beş hat olarak planlanan ve iki hat olarak devreye alınan otomatik depolama sistemine 2 Milyon Euro yatırım yaptıklarını kaydeden Atılgan, "Bu yatırımımız, ürünün sevk edilmesi sürecinde insan hatalarını minimize edecek, minimum iş gücüyle teslimatlara büyük hız ve kalite kazandıracak, lojistik anlamda bize büyük avantajlar sağlayacak. Saniyede 15 adede kadar ürünün hem ölçü kontrollerinin yapıldığı hem de ürün üzerindeki fiziksel hataların tespit edildiği görsel kontrol makinemizin ikincisini bu ay devreye aldık. 2018 sonuna kadar üç makine daha alacağız. Böylece günde 1.5 milyonun üzerinde seçim kapasitesi ile ürünlerimiz görsel ve ölçüsel kalite kontrolden geçecek ve müşteri memnuniyeti en üst seviyelere çıkacak" diye konuştu.

"Türkiye üretimle kalkınır"

Türkiye'nin sadece üreten ekonomi ile kalkınabileceğini ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen ise, "Açılışın yaptığımız bu dev tesis de buna çok iyi bir örnek. Sanayicilik zor ve meşakkatli bir iş. Biz kurduğumuz altyapı ile bunu elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kuruluş çalışmalarına 2001'de başladığımız Menemen OSB'de, bugün 41 parselimizin tamamı sanayicilere tahsis edilmiş durumda. Burayı çok zor bir coğrafyada, iğne ile kuyu kazarak kurduk. 500 dönüm sanayi alanını tam bin 113 kişinin tapularını tek tek alarak oluşturduk. 22 metrekare bir arsanın kamulaştırması tam 10 yıl sürdü. Bu çalışmaları yaparken çok yorulduk ama Kastaş gibi fabrikaların açılışlarını gördükçe tüm yorgunluğumuz geçiyor" dedi.

"İzmir pilot serbest şehir olmalı"

İzmir'de Kastaş gibi yüksek teknolojili ürün üreten markaların çoğalması gerektiğine dikkat çeken EBSO Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Gökçüoğlu da, "Ülkemiz için büyük önem taşıyan yüksek teknolojili yatırımları ‘serbest şehir' vizyonu ile pilot olarak İzmir'e kazandıralım. İzmir'de başarı yakalandığında, bu projeyi tüm Türkiye'ye yaygınlaştıralım. Üniversitelerimiz, teknik okullarımız, altyapımız bu vizyon için hazır. Yine bu vizyonla sanayide, üretimde, eğitimde Endüstri 4.0 Devrimi'ne ayak uydurabiliriz. Türk sanayicisinin motivasyonunda azalma var. İnşatçılığın, ‘yap-sat'çılığın öne çıktığı bu dönemde bu tür yatırımlar daha anlamlı" diye konuştu.

Açılışa katılan Akışkan Gücü Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Suat Demirer de, Kastaş'ın yatırımının sektör açısından taşıdığı önemi dile getirdi. Sektörün hayatının her alanına dokunduğunu anımsatan Demirer, Kastaş'ın yetkin kadrosu ve Ar-Ge gücü ile sektörün gelişiminde çok önemli pay sahibi olduğunu kaydetti.

Sanayicilerin kalkınmanın en önemli aktörlerinden olduklarını vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, "Ama nedense yatırımcının en büyük sorunu olan mevzuatı çözemiyoruz. Biz, ilçemize gelen sanayici için mevzuatı en küçük ayrıntısına kadar zorluyoruz. Kastaş'ın bu tesisi Atılgan Ailesi'nin olduğu kadar, Menemen'indir de" dedi.