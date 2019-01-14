Kaya Çiftliği'nin hedefinde Avrupa var

14 Ocak 2019

Süt ve süt ürünleri üreticisi Kaya Çiftliği, geçen senelerde başladığı ihracat faaliyetlerini büyütmek istiyor. Şu anda Kuveyt ve Katar'a ihracat gerçekleştiren şirket; ihracat ağına Avrupa ülkelerinde Almanya başta olmak üzere porföyüne katmayı hedefliyor.

İhracattaki ilk adımını Ortadoğu'ya açılarak attıklarını söyleyen Kaya Çiftliği Marka ve Pazarlama Yöneticisi Burak Gökay Kaya, “Şu an Kuveyt'te ulusal ve yerel marketlerde ürünlerimiz bulunuyor. Katar'a da sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Bu yılkı hedefimiz Avrupa ve diğer Ortadoğu ülkeleri. Burada da ilk etapta Almanya ve Dubai olarak belirledik. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

İç pazarda hedef Horeca sektörü

İç pazarda ise hedeflerinin hotel, restoran, kafeyi ifade eden Horeca sektörü olduğunu söyleyen Burak Gökay Kaya, “İç pazarda Horeca sektörüne yöneleceğiz. Bununla ilgili pazar araştırması yapıyoruz”dedi.

Lojistikte yaptıkları yatırımla maliyetlerinden tasarruf yapmayı hedeflediklerini söyleyen Kaya, “Şu anda 22 ilde 102’e ulaşan fabrika satış merkezimiz var. Toplamda 700 çalışanımız var, fabrikamızda da 90 çalışanımız var, 40’ı kadın arkadaşlarımız oluşturuyor. Günlük 200 tonluk süt işleme kapasitemiz var. Bu kapasitenin 90 ila 100 tonunu kullanıyoruz. Yıllık 12 bin ton sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Lojistik operasyonların yüzde 98’i kendi bünyemiz adına yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Sporculara özel lor peyniri üzerinde çalışıyoruz”

Künefe Peyniri, Yayık Tereyağı, Eritme tost peyniri gibi ürünlerin satışa sunuldugunu belirten Kaya, “İsli, Biberli, Çörekotlu Çerkez Peyniri, Sepet Peyniri, Künefe Peynirinin 2018’de satışa sunduk. 2019 yılında yeni ürün olarak Tuzsuzum peyniri, Gravyer peyniri, Balmumu kaplı özel dünya peynirlerini üzerinde çalıştıklarını belirtti” dedi.

Bunun yanında sporcu ürünleri sektörüne de girme hedefleri olduğunu söyleyen Kaya, sporculara özel protein değeri yüksek lor peyniri üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.