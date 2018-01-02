Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu ihalesi iptal edildi

02 Ocak 2018

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu ihalesi belediye tarafından iptal edildi.

İhaleyi 1.6 milyar lira bedelle Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yüzde 50 pay sahibi olduğu ortak girişim kazanmış; şirket ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü arasında 14 Nisan'da sözleşme imzalanmıştı.

Konuya ilişkin Alarko Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağlı ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ'nin yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişimin, 14 Nisan 2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt ettiği, sözleşme bedelinin (KDV hariç) 1.613.815.000 TL olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu. İşveren idare tarafından faks yoluyla gönderilen yazıda, söz konusu ihalenin iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir"

Saat 14:10'da Alarko Holding payları yüzde 2,34 düşüşle 7,09 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 endeksi yüzde 1,33 primle 116.862 puanda yer aldı.