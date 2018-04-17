Kayseri Şeker, birkaç fabrikaya daha talip

17 Nisan 2018

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın, özelleştirme ihalesinin onay süreci tamamlandıktan sonra Kayseri Şeker Fabrikası bünyesine geçeceğini belirterek, "İnanıyorum ki burada kazananların en başında Turhal Şeker Fabrikası'na pancar üreten çiftçiler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akay, yazılı açıklamasında, Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarından sonra Turhal Şeker Fabrikası'nı da bünyelerine katmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Özelleştirme ihaleleri sürecinde öncelikle çiftçilerin heyecanını, gücünü, desteğini sürekli arkalarında hissettiklerini aktaran Akay, "Biz, çiftçi kuruluşu olarak yegane katılan kuruluş pozisyonundayız. Bundan önceki ihalelerde de pancar kooperatifleri ve aktif şeker fabrikaları açısından sektörün tek temsilcisi olarak Kayseri Şeker katılmıştır. Kayseri Şeker, sektörün temsilcisi olarak bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etti ve ihalelere girmeye devam ediyor. İhalelerin üçüncü gününde Turhal Şeker Fabrikası 569 milyon lira ile en yüksek fiyatla Kayseri Şeker'de kalmış oldu. İhale onaylandığı takdirde Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan şeker fabrikalarının yanına üçüncüsünü eklemiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"Diğer fabrikalara da talibiz"

Pancar ekimi açısından önemli bir bölgenin şeker fabrikasını bünyelerine kattıklarını, başka fabrikalar için de ihaleye girmeyi planladıklarını aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Turhal Şeker Fabrikası'nın bulunduğu bölge, pancar çiftçisinin de başarılı olduğu bir bölge. Keza çalışanları açısından da aynı durumun olduğu kanaatindeyim. Böyle bir fabrikayı bünyemize katıyor olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu gururu arkadaşlarımızla beraber çiftçimiz adına yaşıyoruz. İhale onaylandığı takdirde Turhal Şeker Fabrikası da Kayseri Şeker'in bünyesine geçecek. Kayseri Şeker üçüncü bir fabrikayı kazanmış olacak ama inanıyorum ki burada kazananların en başında Turhal Şeker Fabrikasına pancar üreten çiftçiler olacaktır. Eğer bizimle çalışmak isterlerse Turhal Şeker Fabrikası'nda tecrübeli ve birikimli personeli ve keza o bölge ekonomisinin de kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. Kayseri Şeker olarak bu ihale sürecini burada noktalamıyoruz. Bu süreci devam ettirmek niyetindeyiz. Bir tane şeker fabrikası aldık diye işi bırakmıyoruz. İhalesine katıldığımız Ilgın Şeker Fabrikası'nda da fiyatlar epeyce yükseldi. Bu ihalelerden sonra Afyon, Burdur, Elbistan, Erzincan, Muş, Kastamonu, Erzurum ve Alpullu şeker fabrikalarının teklifleri 18 Nisan'da verilecek olup biz çiftçilerimiz ve yönetim kurullarımızdaki arkadaşlarımızla istişare ederek, nihai kararımızı verip bunlardan birkaç tanesine daha teklif vermek niyetindeyiz."

Kaynak: AA