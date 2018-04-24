Kazancı'nın Aksa hisselerini İş Bankası'na rehin verdi

24 Nisan 2018

Kazancı Holding, alınan kredi karşılığı Goldman Sachs'ta bulunan rehin Aksa Enerji hisselerini geri alarak, Ağustos 2016'da aldığı krediye teminat olarak İş Bankası'na rehin verdi.

Cuma günü ve bugün yapılan açıklamalara göre Kazancı Holding, Goldman Sachs'ın elinde bulunan 101.9 milyon lira nominal değerli, yani şirketin sermayesinin yüzde 16.62'sine karşılık gelen Aksa Enerji hissesi 300 milyon dolar karşılığı satın aldı.

Hisseler Aksa Enerji'nin ana ortağı Kazancı Holding ve grup şirketi Aksa Doğalgaz ile yedi bankadan oluşan konsorsiyum arasında toplam 800 milyon dolar tutarındaki kredi için teminat olarak teminat temsilcisi İş Bankası'na verildi.

Aksa Enerji hisseleri Cuma günü 4.33 liradan kapandı.