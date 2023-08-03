Kervan Gıda Mısır’a 30 milyon dolar yatırım yapacak

Dünya genelinde 3 ülkede 7 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Kervan Gıda, küresel büyümesine yeni yatırım hamlesiyle devam ediyor.

Önümüzdeki dönemde Mısır’da yumuşak şeker üretim tesisi kurarak toplamda 30 milyon dolarlık yatırım yapacak olan Kervan Gıda, bir yıl içerisinde bir licorice hattını ve sonrasında da bir jelly hattını tamamlayarak 10 bin ton üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

"Güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz"

“Bu yatırım şirketimizin ciro büyümesine ciddi anlamda katkı sağlayacak”

Global anlamda büyümek için çalışmalara hız verdiklerini belirten Kervan Gıda İcra Kurulu Başkanı Burhan Başar, “Kervan Gıda olarak, globalleşme yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede yurt dışındaki stratejik yatırımlarımızdan olan Polonya’ya ilaveten Mısır’a da yatırım yaparak Orta Doğu ve Afrika pazarındaki pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. 105 milyonluk nüfusu ile Kuzey Afrika'nın en büyük ülkelerinden olan Mısır, önemli bir üretim merkezi haline geliyor.

Önümüzdeki süreçte planladığımız 30 milyon dolarlık yatırımımızla, Mısır ekonomisine hem istihdam hem de büyüme anlamında önemli katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Afrika ve Orta Doğu pazarındaki potansiyeli değerlendirmek adına Türkiye'nin yanı sıra Mısır'ı da bir üretim üssüne dönüştürerek bölgedeki gücümüzü desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yatırımın orta- uzun vadede şirketimizin ciro ve kârlılık oranını da önemli oranda artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.