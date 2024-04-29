Kervan Gıda'da 2023 yılında 323 milyon TL net kar

Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2023 yıl sonu konsolide net kar tutarı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 832 büyüyerek, 323 milyon TL’ye ulaştı.

Şirket brüt kâr marjını yüzde 23,7’den yüzde 26,7’ye çıkartarak enflasyon muhasebesi uygulanmış mali tablolar ile Favök marjını da yüzde 10,3’e ulaştırdı.

“Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız sayesinde ciro ve kârlılığımızı rekor seviyede artıracağız”

Kervan Gıda’nın büyüme ve başarı grafiğini düzenli olarak yükseltmek için yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“2022 yılını piyasa ve şirket beklentilerimizin üzerinde kapatmıştık. Aynı şekilde 2023 yılında da piyasa beklentilerine paralel sonuçlar yakaladık. Elde ettiğimiz yıl sonu sonuçları, stratejik, inovatif ve katma değerli yatırımlarımız, 2024 yılında geçtiğimiz yıla göre daha yüksek büyüme oranları ile kapatacağımızı gösteriyor. Bu büyüme rakamlarına ulaşmamızdaki en büyük etkenlerden biri de yurt dışı yatırımlarımız. Kuzey Afrika’nın en büyük ülkelerinden olan Mısır’a gerçekleştirdiğimiz yatırımın, 2024 ve devamındaki yıllarda büyüme rakamlarımız üzerinde önemli ölçüde etkili olacağını öngörüyoruz. Ek olarak İstanbul’da bulunan üretim tesisimizi Manisa/Akhisar’a taşıdık. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte GES yatırımlarımız da mayıs sonu itibariyle devreye girecek. Bu yeni yatırımlarımız sayesinde kar marjlarımızın daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Bu başarının sağlanmasında tüm Kervan Gıda çalışanlarının emek ve çabaları yadsınamaz. Bu sebeple tüm Kervan Gıda çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyorum.”