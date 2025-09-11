KFC geri dönüyor! Türkiye operasyonları için anlaşma sağlandı

Türkiye’de yeme-içme sektöründe yeni bir ortaklık duyuruldu. HD Holding, KFC ile stratejik franchise iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeni iş birliğiyle birlikte KFC’nin Türkiye’deki yeniden yapılanma sürecine önemli katkı sunacağı ifade edildi.

1989’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren KFC, HD Holding ortaklığıyla ülke genelindeki marka varlığını güçlendirmeyi ve misafir deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Yerel paydaşlara destek vurgusu

İş birliğinin yalnızca marka gücünü artırmakla kalmayacağı; aynı zamanda istihdam yaratmayı, yerel paydaşlara destek olmayı ve Türkiye restoran sektörünün büyümesine katkı sunmayı hedeflediği vurgulandı.

HD Holding’in portföyü

30 yılı aşkın deneyimi bulunan HD Holding; HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla 300’den fazla restorana sahip.

İlk şubeler yıl sonunda

HD Holding ve KFC, yeni dönemde Türkiye genelinde restoran açılışlarına başlayacak. İlk şubelerin 2025 yılının sonuna doğru hizmete girmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

KFC’nin ana şirketi Yum! Brands, Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile franchise anlaşmasını 2024 sonunda feshetmişti.

Fesih kararının gerekçesi, "İş Gıda’nın Yum! Brands’in belirlediği operasyonel standartları yerine getirememesi" olarak açıklanmıştı.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, “Yetkin ve kararlı franchise ortaklarına sahibiz, ancak İş Gıda standartlarımıza uyum sağlayamadı” demişti.

Bu karar, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilemiş, restoranların kapanmasına yol açmıştı.