KFC Türkiye’den voleybola tam destek

Türkiye Voleybol Federasyonu ve KFC Türkiye’nin düzenlediği imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İŞ Gıda Grup CEO'su Feliks Boynuinceoğlu'nun ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapıldı. Yapılan anlaşmayla Kadınlar Voleybol 1. Ligi, 2023 – 2024 sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi olarak anılacak. İmza töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolu için yine tarihi günler yaşadığını söyledi.

Türk voleybolunun her geçen gün neler yaptığını ve geldiği noktayı gördüklerini ifade eden Üstündağ, ‘’Türk voleybolu hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda finalde Sırbistan’ı mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Sırada Türkiye’nin ve Türk voleybolunun gururlanacağı hangi organizasyon varsa hedef o organizasyonda zirvede olmak.

Hedefimiz, Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılmak ve derece elde etmek. Bunu yapacak güçteyiz. Türk voleybolun elde ettiği bu başarılarda çok büyük emekler var. Tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün KFC Türkiye ile yaptığımız iş birliğiyle Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin isim sponsoru oldu” dedi.

‘’Kız çocuklarına ilham için destek olmak istiyoruz’’

Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndan şampiyonlukla dönen Kadın Milli Voleybol Takımını kutlayan İŞ Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu, federasyonun ve kulüplerin kıymetli çalışmaları neticesinde voleybol dalında dünya çapında elde edilen başarılarla gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye’nin voleyboldaki başarılarının artarak devamı için tüm liglerde mücadele eden kulüp ve sporcuların desteklenmesinin önemine inandıklarını belirten Boynuinceoğlu, bu motivasyon ve inançla, İŞ Gıda olarak KFC markalarıyla ülke sporunu ve sporcuları desteklemek adına rekabetin ve heyecanın her geçen gün arttığı Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ne sponsor olarak bu yolda adım attıklarını söyledi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin, voleybolun geleceğini şekillendiren önemli bir lig olduğunu söyleyen Boynuinceoğlu, ‘’Bugün, burada atacağımız imzalarla, voleybolun büyük hedeflerine ve gelecekte elde edilecek başarılarına katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliğiyle voleybolcularımızın kendi özgün yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, başarılarıyla fark yaratmalarına, tüm kız çocuklarına ve genç kadınlara ilham vermelerine destek olmak istiyoruz” dedi