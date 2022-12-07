Kiğılı Home, ev tekstilinde yeni alternatifler sunuyor

Değişen trendler ve yaşam şekilleri, en az kadınlar kadar erkeklerin de bilinçli alışveriş yaptığını, erkeklerin giyimlerinde kendilerine gösterdikleri özen ve tarzı evlerine de kalite, renk, desen ve çeşitlilik şeklinde yansıtmak istedikleri gösteriyor. Bu farkındalıkla Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, ev tekstilinde global trendleri minimal ve özgün çizgilerle buluşturan ilk Kiğılı Home mağazasını Ankara Etlik Forum AVM’de açtı. Kiğılı Home, “evinize yakışan” mottosuyla evine değer veren, mutlu ve huzurlu yaşamak isteyenlere geniş ürün yelpazesi ile alternatifler sunuyor. Kiğılı Home, geleneksel çeyiz ve ev tekstili alışveriş anlayışına yenilikçi bir yorum getiriyor. Mağaza konsepti ve ürün konumlandırması ‘Ev Hali’ ve ‘Evlilik Hali’ olarak iki farklı başlık altında toplanan Kiğılı Home’da her zevke hitap eden tasarımlar göze çarpıyor.

Erkekler de evlerinde tarzlarını yansıtan ürünler istiyor

Hazırlanan koleksiyon ile mağazada; pijama, havlu, nevresim, yastık, yorgan, yatak örtüsü, masa örtüsü, iç çamaşırı, çorap, terlik gibi sıklıkla tercih edilen ürünlerin yanı sıra kravat, kemer, cüzdan, valiz gibi tamamlayıcı ürünler, mutfak ve banyo ürünleri, yaşam alanlarının her köşesinde zevkle kullanılacak dekorasyon ürünleri dâhil geniş bir koleksiyon yer alıyor. Erkeklerin içinde kendini rahat hissedebileceği, şık ve farklı doğal malzemelerden üretilmiş, yok denecek kadar hafiflik hissi veren pijamalar, pijamaların üzerine rahatlıkla giyilebilen, yumuşacık ve sıcak tutan triko rob’lar, bambu ve yüzde 100 pamuk olarak hazırlanan iç çamaşırları ise öne çıkan parçalar olarak kendini gösteriyor. Koleksiyonda ayrıca İskandinav esintileri ile tasarlanmış nevresim takımları, ısı ve nem dengeleyici özelliğe sahip kaz tüyü yorgan ve yastıklar, duş jeli, kolonya, parfüm ve roll on’dan oluşan kişisel bakım ürünleri ile evlenecek çiftler için çeyiz sandıkları gibi oldukça geniş ürün yelpazesi yer alıyor.