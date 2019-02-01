Klimada Türk-Japon ortaklığı

01 Şubat 2019

Türkiye’de iklimlendirme alanında öncü firmalardan Form Şirketler Grubu iştiraklerinden Form VRF Sistemleri A.Ş. bünyesinde ortak girişimin kurulması amacıyla, Japon sanayisinin önde gelen firmalarından Mitsubishi Heavy Industries’in iştiraki Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe (MHIAE) ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında MHIAE, Form VRF Sistemleri A.Ş.’nin paylarının bir kısmını satın alacak. Bu yeni ortaklık kapsamında ev tipi klimadan, profesyonel ürünlere kadar tüm Mitsubishi Heavy Industries klima ürünlerinin pazar payının artırılması hedefleniyor.

2011 yılından bugüne Mitsubishi Heavy Industries’in VRF cihazlarının Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi konumunda olan Form VRF Sistemleri A.Ş. geçtiğimiz yıl Mitsubishi Heavy’nin split ve ticari split klima ürünlerini de portföyüne ekleyerek bulunduğu pazardaki payını genişletti. İmzalanan ortaklık anlaşması kapsamında, Form VRF Sistemleri A.Ş.’deki pay devrinin ve şirketin yeni ünvanının Form-MHI Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmesinin, yasal onayların alınmasını takiben 2019 Mart ayı sonrasında tamamlanması planlanmaktadır.

Söz konusu ortalık hakkında konuşan Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun şunları söyledi: Klima yaşam konforumuzu yükselten bir ürün ve her geçen gün bir lüks olmaktan çıkıyor. Diğer Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’de klima pazarının potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Avrupa’nın en büyük VRF klima pazarına sahip. Bu pazar içinde gerçekleştirdiğimiz satışlar ile Mitsubishi Heavy Industries markalı VRF ürün satışlarında birçok kez Avrupa birincisi olduk. Form olarak Türkiye’deki binlerce projede Mitsubishi Heavy ürünleri ile kaliteli çözümler sunduk.

Dünyanın en büyük klima üreticilerinden biri olan Japon MHIAE firması ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık anlaşmasını ülke ekonomimiz açısından da oldukça önemli bir katkı olarak görüyoruz. Ülkemize yabancı yatırım getirecek ve yeni istihdamlar sağlayacak bu ortaklığın ilerleyen günlerde daha çok büyüyeceğine olan güvenimiz tam. 2011’den beri süren iş birliğimiz bu anlaşmayla taçlandı. Bu ortaklık çerçevesinde Form MHI Klima Sistemleri olarak bu alanda oluşturacağımız konsept mağazalarda sadece Mitsubishi Heavy Industries markalı ürünler satacağız. Bu çerçevede satacağımız tüm split ürünlerimiz son teknoloji, çevre dostu ve yüksek verimli ürünler olacak. Hali hazırda devam etmekte olan VRF proje satışlarımıza ek olarak, satışlarına geçtiğimiz yıl başladığımız split klimalar alanında da 2019 sonuna kadar 40 adet konsept mağaza açmayı planlıyoruz. Bu sayıyı üç yıl içeresinde 100’e çıkarmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içerisinde üst segment klima pazarının önde gelen firmalarından biri olmak. Ayrıca Form Şirketler Grubu olarak tüm ürün gruplarımız bazında 3 yıl içerisinde 100 Milyon Euro’luk ciroya ulaşmayı da hedefliyoruz. Sektörün 55 yıllık deneyime sahip firmalarından biri olarak aynı zamanda ülke ekonomisine ve sektörümüze katma değer sağlayacak bu yatırımın aracısı olmaktan gurur duyuyoruz, dedi.

Ortaklıkla ilgili konuşan Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe Genel Müdürü Ryoichi Kariya, Türkiye ekonomisine ve gelecekteki büyüme potansiyeline inandıklarını ve Form’un kaliteli iş yapma gücüne güvenerek bu yatırıma karar verdiklerinin altını çizdi. Yeni kurulacak ortak girişim bünyesinde Form’un 55 yıllık mühendislik tecrübesi ve etkin satış gücü ile Mitsubishi Heavy‘nin teknolojik kabiliyetlerinin bir araya geleceğini belirtti. Firma merkezinin İstanbul’da bulunacağını ancak, İstanbul dışında da İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Bursa bölge müdürlükleriyle tüm Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini söyledi. Kariya, Avrupa normlarını kabul eden yüksek standartlara sahip Türk klima pazarında Mitsubishi Heavy’nin sunduğu son teknoloji yüksek verimli ürünlerle daha rekabetçi bir ortam yaratmayı ve aynı zamanda küresel ısınmanın engellenmesine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.