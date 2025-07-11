Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım: Yapı Kredi kripto varlık alım satım platformu kuruyor!

Koç Holding’e bağlı Yapı Kredi Bankası, kripto varlık piyasasına yönelik önemli bir adım attı.

Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, tamamına sahip olduğu iştiraki Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. aracılığıyla kripto varlık alım satım platformu kurmaya hazırlandığını duyurdu.

Açıklamada, platformun kuruluşu için gerekli yasal izinlerin alınması şartıyla, 2026 yılı sonuna kadar toplam 1 milyar 185 milyon TL’ye kadar sermaye artırımına gidileceği bildirildi.

Yapı Kredi ayrıca, söz konusu sürece ilişkin gerekli başvuruların ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiğini kaydetti.

Yapı Kredi'nin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."