Koç’un şarj ve motor şirketine kredi: EBRD’den 25 milyon euro

Kerim ÜLKER

Koç Holding’in endüstriyel elektrik motorları ve elektrikli araç şarj ekipmanı şirketi WAT Motor’a Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan kredi sağlandı. EBRD’nin verdiği uzun vadeli kredi 25 milyon Euro olacak.

EBRD’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre finansman, elektrikli araç şarj ekipmanı üretimi ve katma değerli elektrik motorlarına yönelik kapasite artırımı yatırımlarında ve dünya çapında bir EV şarj istasyonları ağı kurarak e-mobilite hizmetlerinin genişletilmesini içeren yatırım programını finanse etmek için kullanılacak. Finansmanla, WAT Motor’un elektrikli araç şarj ekipmanının en büyük ikinci yerli üreticisi olmasını ve elektrikli araç şarj istasyonu pazarına yeni bir oyuncunun girişini destekleyecek.

GE ile kurdu, hisseleri devraldı

1965 yılında dünyaca ünlü ABD’li General Electric ve Koç Holding ortaklığıyla Türk General Elektrik Endüstrial A.Ş. adıyla kurulan WAT Motor, Tekirdağ’da üretim yapıyor. 1979 yılında Wat Motor’un tamamı Koç Holding bünyesin geçti. Yılda 700 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrika, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’nin ilk çevik dönüşümü başlatan şirket, 2013 yılında gerçekleştirdiği Elektrikli Fiat Doblo elektrik motoru tasarımı ve prototip üretiminde yer aldı.

Geçen yıl şarj ağı kurdu

Hatırlanacağı üzere Şubat 2022 tarihinde kurulan Koç Holding, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Şarj Ağı İşletmeciliği Yönetmeliği kapsamında Şarj Ağı İşletmecisi olmak üzere lisansını WAT Mobilite ile almıştı. Elektrikli araç şarj istasyonları ve servisi hizmeti veren WAT Mobilite, Koç şriketlerinden WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik’in ortaklığıyla kurulmuştu.