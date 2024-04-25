Komatsu, yenilikçi vizyonunu üretim ve satışta pekiştiriyor

Japonya merkezli Komatsu, kendi geliştirip ürettiği ekskavatör, yükleyici, greyder, dozer ve kaya kamyonu gibi geniş alanda faaliyet gösteriyor. Düşük egzoz emisyonları ve yakıt tüketimleriyle doğal hayatın sürdürülebilirliğine ve kaynakların korunmasına yardımcı olma amacıyla geliştirilen yeni Komatsu modelleri, azaltılan gürültü seviyeleriyle hem operatörler hem de faaliyet alanlarındaki diğer çalışanların konforunu artırıyor.

Gelişmiş güvenlik ve konfor teknolojilerinden yararlanan Komatsu, sahadaki tüm iş ortaklarının emniyetini garanti altına almayı hedefliyor. Komatsu’nun yeni nesil makineleri, tüm modellerin gücünü ve verimliliğini, kullanıcılardan yana geliştirilmesini sağlıyor. İleri teknoloji motor gücüne sahip Komatsu’nun yeni nesil iş makineleri, Marubeni Dağıtım ve Servis’in hizmetleriyle, kullanıcılarıyla buluşuyor. Yeni nesil iş makineleri, yüzde 20’ye varan yakıt tasarrufu sağlamakla maliyetleri düşürürken, operatör kabinlerinde konforu üst seviyeye taşıyor.

Komatsu ürünleri, 3 yıl ya da 6 bin saat komponent uzatılmış garanti, 3 yıl veya 6 bin saat (12 adet), her 500 saatte bir ücretsiz bakım, bin saatte bir klima filtreleri değişimi ve her 500 saatte bir hava filtre değişimi gibi pek çok bakım avantajını da barındırıyor. Türkiye genelinde alanında uzman 650 kişilik kadrosu, 31 yetkili servisi ve sahada toplam 145 mobil servis aracı ile Komatsu iş makineleri, forklift ve maden makinelerine yedek parça, bakım ve onarım hizmetini aralıksız sunuyor.

Marubeni dört ‘Platinum Distribütör’den biri

Marubeni Dağıtım ve Servis, Avrupa’daki 48 distribütör içerisindeki sadece 4 adet “Platinum Distribütör”den biri. Platinum Distribütörlük için 2014 yılında başlatılan girişime, Nisan 2023’te ulaşıldı. Japon Komatsu’nun, titiz üretim ve servis disipliniyle değerlendirdiği bu unvana, etkili servis ve yedek parça operasyonu, 5S düzeni ve yüksek müşteri memnuniyeti sonuçlarıyla ulaşılabiliyor.

Japonya merkezli Marubeni Corporation iştiraki olan Marubeni Dağıtım ve Servis, 1983’ten günümüze Türkiye’de faaliyetlerini yürüten Komatsu’yu Türkiye’de temsil ediyor. Türkiye’de birçok inşaat, maden ve yol projesine damga vuran Komatsu iş makinelerinin Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarına da satış ve satış sonrası hizmetlerini Marubeni Dağıtım ve Servis yürütüyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis, 68 ülkede 136 yerleşkesi, toplam 463 konsolide şirketinde 45 binden fazla çalışanı bulunan Japonya merkezli Marubeni Corporation’a bağlı olarak birçok global markanın Türkiye distribütörlüğünü sürdürüyor. Komatsu, Volvo Trucks, Dieci, Crown, Bomag, GHH, Topcon, Leica ve Montabert markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Marubeni Dağıtım ve Servis, Platinum Used markası ile iş makinaları ve forkliftlerin ikinci el alım satımı ve Platinum Rent markası ile kiralama hizmeti de veriyor.

12 Sertifikalı Revizyon Merkezi’nden ikisi Türkiye’de

Marubeni Dağıtım ve Servis’in bir diğer uluslararası başarısı; dünyada benzeri 12 adet olan “Certificated Rebuilt Center” yani “Sertifikalı Revizyon Merkezi”ne sahip olması. Şirketin “Ankara Teknik Merkez” ve “İstanbul Teknik Merkez” ismindeki 2 ayrı merkeziyle bu uluslararası başarıya ulaşabilmesi, küresel ölçekte Türkiye’nin iş makineleri sektöründeki konumunu daha da değerli kılıyor. Bu sertifikayı alabilmek için yüksek servis standartları, 6S düzeni ve revizyon yapılan ekipmanların da test edilebilmesi gibi gerekliliklerin karşılanması gerekiyor. Bu merkezlerde revize edilen motor, aktarma, ekipman gibi komponentler sayesinde makinanın garanti süresi uzarken, tüm dünyadaki Komatsu alım-satım piyasası içinde de avantajlı konuma gelinebilmesini sağlıyor.