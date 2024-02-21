Kontrolmatik'ten Çinli firmayla 300 milyon dolarlık yeni enerji anlaşması

Anlaşmaya göre, proje için 300 milyon dolarlık finansman HEI aracılığı ile Çin'den sağlanacak.Projede, Progresiva yatırımcı, HEI, EPC ana yüklenicisi, Pomega, depolama sistemleri alt yüklenicisi ve Kontrolmatik ise elektrik ve inşaat alt yüklenicisi olarak görev alacak.

2027'de geçici kabul aşamasına gelmesi beklenen projenin, 1 gigavatsaatlik depolama tesisinin ise 2025'te devreye alınması planlanıyor.

Çorlu 250 megavat kapasiteli RES projesi ise 50 adet 5 megavat güçteki türbinden oluşacak.

'Gigavatsaat ölçeğindeki ilk proje'

Projeye ilişkin anlaşmanın imzalandığı tören öncesi konuşan Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Türkiye adına böyle bir projeyi hayata geçirecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye'nin enerji üretimi ve enerji ihracatı konularındaki büyük potansiyeline katkı sağladıklarını ve aynı zamanda ulusal karbon emisyonu azaltma hedeflerine daha hızlı ulaşma konusunda da önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Projenin konumu itibarıyla enerjinin en yoğun olarak tüketildiği sanayi bölgelerine yakınlığına da dikkati çeken Sami Aslanhan, hem gigavatsaat ölçeğindeki ilk depolama tesisi hem de yüzde 40'lık yüksek kapasite faktörüne sahip RES'den sağlanacak enerji üretimiyle kullanıcılara ulusal şebekeye emre amadeliği yüksek yeşil enerji sağlayacaklarını ve projeyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendireceklerini vurguladı.

HEI Baş Temsilcisi Pang Sheng da Türkiye'de bugüne kadar birçok projenin hayata geçmesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Türk hükümeti yeni enerji sektörünün gelişimini teşvik ediyor ve tercihli politikalar uygulayarak büyük miktarda yatırım çekiyor. Yeni enerji ve enerji depolamaya yönelik pazar alanı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 15 yılı aşkın proje deneyimine sahip Çinli şirketlerden biri olarak, Türkiye'deki düzenlemelere uyacaklarını, yerel ortaklarını destekleyeceklerini ve projeleri yüksek kalite ve verimlilikle yürüteceklerini aktaran Sheng, "Bugün imzalanan enerji depolama projesinin Türkiye'nin enerji sistemini güçlendireceğine, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yeni katkılar sağlayacağına ve Türkiye'nin 2053 sıfır karbon projesinde önemli rol oynayabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası Kontrolmatik bünyesindeki Progresiva ile HEI firması arasında imzalar atıldı.