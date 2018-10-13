Körfezle birlikte gurbetçiyi de İzmir’e çekti

13 Ekim 2018

LEYLA İLHAN / BEYZA COŞKUNTÜRK

İzmir’de bugüne kadar 6 milyar liralık yatırım yapan Folkart Yapı , yeni yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Alsancak ile Halkapınar arasında İzmir Körfez’nin karşısında 843 konut ve 53 ticari alandan oluşan Folkart Vega projesine start verdi.

850 milyon TL yatırım değeri taşıyan projede daire fiyatları 445 bin liradan başlıyor. Proje özellikle Körfez'deki yatırımcılar ve gurbetçileri İzmir’e çekmesiyle öne çıkıyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ikisi Çeşme’de olmak üzere Ïzmir’de 4 projeyi teslim ettiklerini ve İzmirlilerden aldıkları güvenle 5 projeye devam ettiklerini söyledi. Sancak, “Ayrıca kat karşılığı işlere girmiyoruz. Arsalarımızı proje başlamadan çok önce alıyoruz ve tasarımını yarışma ile seçtiriyoruz. Böylece ortaya çıkan eserlerle şehrin siluetine katkı sağlıyoruz. Bu anlayışla hareket eden şirketimizde patron da mimardır. Hatta satış ofisimiz için bile 6 mimarlık ofisiyle çalıştık” diye konuştu.

İçinden geçilen zorlu dönemi fırsata çevirdiklerini aktaran Mesut Sancak söyle devam etti: “Körfez ülkeleri ve Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden ilgi alıyoruz. Ön lansman döneminde yüzde 20 gibi bir satış yaptık. Bu başarıda bölge ülkelerine yönelik tanıtımlarımız etkili oldu. Ayrıca Körfez ülkelerinin İstanbul ve Yalova bölgesinde aradıklarını bulamamaları da etkili oldu. Çünkü bu şehirlerde arz fazlalığı oluştu ve konut fiyatları artmadı.”

“100 daireden birini kredi ile sattık”

Banka kredisi ile yapılan satışların eskiden yüzde 70 iken günümüzde yüzde 1’e gerilediğini kaydeden Sancak, bu durumu inşaat firmalarının sıkıntı çekmesinin nedeni olarak nitelendirdi.

Sancak sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen ay Folkart Vega projemizde tanıtım yapmadan 100 daire sattık. Bunun sadece biri banka kredisi ile oldu. Hatta bankacılar konut kredisi için bankaya gideni ikna edip elindeki parayı bankaya yatırmasını sağlıyor. Bizim böyle bir dönemde avantajımız ise kazandığımız güvenden kaynaklanıyor.”

Yüzde 76’sı deniz manzaralı

Folkart Vega’da dairelerin yüzde 76’sı deniz manzarasını görecek şekilde tasarlandı. Aileye önem veren yapıda büyük dairelerin yanı sıra tüm fertlerin zaman geçirebileceği alanlara da önem verimiş. 1+1’den 5+1 kadar uzanan daire tiplerinin yer aldığı projede daire sahiplerine 21 çeşit geniş kapsamlı iç tasarım yapma imkanı sunuluyor. Projedeki dairelerin vadeli metrekare satış fiyatı 7 bin 400 TL iken, peşin alımlarda ise yüzde 20 indirimle bu meblağ 6 bin 100 TL olarak uygulanıyor. Proje bitiminde bu fiyatların 13 bin 500 ila 14 bin TL’ye gelmesi bekleniyor.