KPMG Türkiye'ye beş yeni şirket ortağı

Finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti sağlayan KPMG Türkiye, yeni şirket ortaklarıyla büyümeye devam ediyor.

KPMG Türkiye Denetim Bölümü Direktörü Ahmet Hamdi Cura, Elektrik ve Altyapı Sektör Lideri Erman Durmaz, Turizm Sektör Lideri Mert Öner, Metal & Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, Telekomünikasyon Sektör Lideri Bükre Bektaş KPMG Türkiye şirket ortakları oldu. Bu terfilerle birlikte KPMG Türkiye, 52 şirket ortağı ile hizmetlerini daha güçlü bir şekilde sunmaya devam edecek.