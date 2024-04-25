"Küresel ekonominin ağırlık noktası, batıdan doğuya kayıyor"

Türkiye-Kazakistan İş Forumu, TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kazakistan Başbakanı Olzhas Bektenov'un katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında, geçen günlerde Kazakistan'da meydan gelen sel felaketinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kazakistan'ın bölgesinin parlayan yıldızı ve kalbi olduğuna, iki ülke arasındaki ilişkilere "tek millet iki devlet" anlayışıyla yaklaştıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Kazakistan'ın güçlü oluşu, zenginliği ve uluslararası arenadaki saygınlığının kendilerine hep gurur verdiğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, bağımsızlığını kazandığı andan itibaren Kazakistan'ın, güçlü temeller üzerinde ülkenin geleceğini inşa etmeye başladığını söyledi.

"Türk Yatırım Masası fikri cesaret verici olacak"

Türk iş dünyası olarak, "ata yurdu" Kazakistan'a daha fazla yatırım yapılması konusunda desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu anlamda "Türk Yatırım Masası" fikrinin cesaret verici olacağını belirtti.

"Doğu-Batı Orta Koridoru'nu etkinleştirme gayretlerimizi sürdürüyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Kazakistan'daki enerji kaynaklarının daha iyi değerlendirilebilmesi için ciddi fırsatlar ortaya çıktığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kazakistan arasında ikili ve transit taşımacılık için geçiş belgesi sayısı ihtiyaca cevap verecek düzeye muhakkak çıkarılmalıdır. Halen, 10 bin olan geçiş belgesi sayısının 15 bine yükseltilmesini rica ediyoruz. Halen 30 gün olan sürücülerin vizesiz olarak Kazakistan'da kalış süreleri uzatılmalıdır. Zira, Kazak sürücüler için Türkiye'de bu süre 60 gündür. Mütekabiliyet esasının uygulanmasında fayda görünüyor. Ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ağlarını geliştirme hedefine de özellikle eğilmeliyiz."

Hisarcıklıoğlu, Hazar geçişli "Doğu-Batı Orta Koridoru"nu etkinleştirme gayretlerini sürdürdüklerini, ulaşım ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ulaşım ağlarının zenginleştirilmesi, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Kazakistan'da kurulan şirketlerde 2 numaraya yükseldik"

Çin'den Avrupa'ya doğru taşımalarda, Aktau ve Kurik limanlarının çok önem kazandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki limanda yıllık 21 milyon ton olan kapasitenin ilk aşamada 30 milyon tona çıkarılması gerekmektedir. Bu konunun stratejik bir yaklaşımla ele alınması yararlı olacaktır. Çünkü Hazar'daki bu limanlar Orta Koridor için hayati niteliktedir. Kurduğumuz ilişkileri daha ileri taşımak için en ideal dönemdeyiz. Geçen yıl ticaret hacmimiz 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Daha dengeli bir ticaret ile bu rakamı çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Yatırım çekme konusunda, maşallah, Kazak yetkililer çok iyi çalışıyorlar. Enerji dışı yatırımlarda Türkiye, Kazakistan'a 5 milyar doları bulan doğrudan yatırım sağladı. Nerdeyse her hafta bir firmamızın yatırım haberlerini alıyoruz. Ayrıca kurulan şirketler sıralamasında da 2 numaraya yükseldik. Kazakistan'da 5 bine yakın kurulu şirketimiz var."

Ticarette önemli konulardan birinin gümrük geçişleri olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bizim coğrafyamızda, kara gümrük kapılarının büyük önemi var. TOBB olarak, gümrük kapılarını yenileme ve işletme konusunda, büyük tecrübemiz ve başarımız var. Türk devletlerindeki gümrük geçişlerinin modernize edilmesi, Türk Yatırım Fonu'nun öncelikli projeleri arasında olmalıdır." dedi.

"Birbirimizle alıp satarken hiçbir izne tabi olmamalıyız"

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gümrük birliğinin kurulması önerisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Bizler kardeşiz. Birbirimizle alırken satarken gelirken giderken hiçbir izne tabi olmamalıyız. Orası da bizim burası da bizim. Ayrımız gayrımız yok. Biz, Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu vizyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın büyük bir değişim içinde olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Küresel ekonominin ağırlık noktası, batıdan doğuya kayıyor. Böyle bir ortamda, Türkiye ile Kazakistan'ın işbirliği, bütün bölgenin kaderini değiştirecektir. Zira, Türkiye ve Kazakistan bu bölgenin lider aktörleridir. Birlikte, Türk coğrafyasını, huzurun ve refahın merkezi haline getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

DEİK Başkanı Nail Olpak da karşılıklı olarak ihtiyaç duyulan ürünlerin daha fazla nasıl temin edilebileceğini konuştuklarını söyledi.

Olpak, iki ülke arasında lojistik, tarım, dijital dönüşüm, madencilik turizm gibi alanların önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.