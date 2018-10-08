Kuzey Kıbrıs Turkcell Lifecell Digitali tanıttı

08 Ekim 2018

Lefkoşa Merit Otel'de yapılan tanıtımda konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, yaptıkları piyasa araştırmaları ve analizler sonucunda konutlardaki internet kullanımında öne çıkan eksiklik ve ihtiyaçları gözlemlediklerini ifade ederek, tüm bu beklentileri karşılamak amacıyla Lifecell Digital’ı kurduklarını anlattı.

Maden, Lifecell Digital'ın, KKTC’nin genelinde güçlü kapsama alanı sağlayarak her eve kesintisiz hız ile her bütçeye uygun ve avantajlı kampanya seçenekleri sunacağını ayrıca Turkcell'lilere de aylık ödeme kolaylığı sağlayacağını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak adada 19 yıldır hizmet veren bir GSM operatörü olduklarını belirten Maden, KKTC'ye sürekli yatırım yaptıklarını ve dijital bir operatör olarak müşterilerine birçok yenilik sunduklarını vurguladı.

Maden, birinci hedeflerinin kalite, müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmak olduğunu belirtti.

Harun Maden, Lifecell Digital ile bu sektördeki çıtayı yükselterek tüm Kuzey Kıbrıs genelinde kaliteli internet, kesintisiz hız, 7/24 çağrı merkezi ve yeni hız seçeneklerini kullanıcılarına sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA