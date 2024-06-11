Lastikcim.com ve Euromaster'dan stratejik işbirliği

Lastikcim.com'un Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Ahmet Erkan ve Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselmann ile imzaladığı anlaşmayla, Euromaster'ın Türkiye'deki servis noktaları artık Lastikcim'in de müşteri odaklı hizmet anlayışıyla birleşerek, lastik değişiminden araç bakımına kadar geniş bir hizmet ağı sunacak.

Müşteri memnuniyetini maksimize ediyoruz

Lastikcim.com ve Euromaster arasındaki iş birliğinin, e-ticaret ve otomotiv sektöründe önemli bir adım olduğunu belirten Erkan, “Euromaster'ın tecrübesi ve servis ağıyla güçlerimizi birleştirerek, lastik sektöründe dijitalleşmeyi daha da ileri taşıyoruz. Bu iş birliğiyle; sadece lastik satışı ve montaj hizmeti sunmakla kalmayıp aynı zamanda müşterilerimize kapsamlı araç bakım hizmetleri ve ücretsiz araç check-up'ları gibi değerli ek hizmetler de sunarak müşteri deneyimini kapsamlı bir boyuta taşıyacağız. Sonuç olarak, Euromaster iş birliği ile Türkiye lastik sektöründe yepyeni bir dönüm noktası. Bu iş birliği, müşteri memnuniyetini maksimize ederken, her iki şirketin de büyüme ve inovasyon yolculuğunda kritik bir rol oynuyor. Dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve müşterilerimizin karşısına sürekli yeni ve geliştirilmiş hizmetlerle çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Online kanallı stratejik ortaklık

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselmann ise “Euromaster’ın Lastikcim.com ile yaptığı bu iş birliği, geleneksel lastik servis noktaları hacmimizin yanında online platformlara verdiğimiz önemin de en büyük kanıtı. Lastikcim ile yaptığımız bu iş birliği ile Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz 12 yıl boyunca dijitalleşme yardımıyla servis noktalarımıza yeni trafik kanalları oluşturarak yaptığımız çalışmaları daha da ileriye taşıyoruz” diye konuştu.