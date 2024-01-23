Esin ÇETİNEL

Dünyanın 30 ülkesinde 30 milyar euronun üzerinde prim üretimine ve 250 milyar euronun üzerinde fon büyüklüğüne sahip BNP Paribas Cardif, Türkiye’deki iştirakinde de büyümeye odaklanıyor. Şirketin Türkiye’deki iştiraki, grubun EMEA bölgesindeki prim üretiminin %10’undan fazlasını sağlıyor.

Grubun Türkiye’yi her zaman bir “büyüme” ülkesi olarak gördüğünü ifade eden BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, “Enflasyonist bir ortamda olmamıza rağmen BNP Paribas Cardif ’in EMEA bölgesinde ürettiği kârının önemli bir kısmına imza atıyoruz. Dolayısıyla, şirketimiz, Cardif ’in global yapısı içinde önemli bir yere sahip. Bu konuda Latin Amerika ile yarışıyoruz, diyebilirim” sözleriyle Türkiye’nin önemini vurguluyor.

“Parasal sıkılaştırma sürecek”

Hızlı büyümenin rakamlara da yansıdığını söyleyen BNP Paribas Cardif CEO’su Cemal Kişmir, şirketin 2023’te sektörün üzerinde büyüme elde ederek yılı 6 milyar TL’nin üzerinde prim üretimiyle kapatarak bir önceki yıla göre %120’nin üzerinde büyüme ile tamamladığına dikkat çekiyor.

Bu sonuçta iş ortaklıkları kanalından gelen üretim ile kredi bağlantısız sigorta üretiminde yaşanan büyümenin etkisi bulunduğunu söyleyen Cemal Kişmir, “Şu an Gönüllü BES’te 200 bin katılımcı ve 258 bin sözleşme adedine ulaştık. OKS’yi de dâhil ettiğimizde toplam sözleşme 450 bini aşıyor.

2023’te Gönüllü BES’te yaklaşık 40 bin adet yeni sözleşme imzaladık. 2024’te de toplam üretim içinde kredi bağlantısız sigorta üretim oranımızı arttırmaya ve bu alanda büyümeye devam edeceğiz.” Kişmir’e göre 2023 ikinci yarısında ekonomi yönetimi tarafından uygulanan ve enflasyonu düşürmeyi hedefleyen parasal sıkılaştırma politikası, yeni yıl da devam edecek.

Bu ekonomik ortamda büyüme alanlarına fokuslanacaklarını açıklayan Cemal Kişmir, 2024 yılına dair şu bilgileri paylaşıyor; “BNP Paribas Cardif olarak, sektörümüzde lider olduğumuz işsizlik ve cihaz koruma sigortaları 2024’te de önceliğimiz olacak. Ayrıca hayat sigortasının yanında sunduğumuz tehlikeli hastalıklar, ferdi kaza ile KOBİ segmenti için tasarladığımız ürünler de odaklanacağımız alanlar arasında yer alacak.

Gündemimize alacağımız diğer konu başlıklarını ise; hasar kabul oranlarımızı daha da yukarıya taşıyacak değişiklikler yapmak, buna göre sigorta şart ve koşullarını sigortalılar ve lehtarlar lehine genişletmek, sigortayı ulaşılabilir kılmak amacıyla dijital alanlara taşımak, Cepte Cardif ve diğer kanallarımızda satış oranlarımızı artırarak hasar süreçlerini yönetmek şeklinde sıralayabiliriz.” BNP Paribas Cardif Türkiye’nin, kurucusu olduğu tüm fonlar Aralık ayı itibarı ile yüksek getirileri ile dikkat çekiyor.

Özellikle Hisse Fon (BPH), Dengeli Değişken Fon (BPE), Kamu Dış Borçlanma Fonu (BPU) ve Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun (BZY) Türkiye’deki benzerleri arasında ilk sıralarda yer alma başarısını gösterdiğini söyleyen Kişmir, “BZY Fonumuz, 2023 yılsonu itibarıyla yıllık net yüzde 111 getiriye ulaştı. BEFAS platformunda işlem gören tüm fonlar içinde 4. sırada, değişken fonlar arasında ise 3. sırada yer aldı. BPU Fonumuz ise, 2023 yılsonu itibarıyla yıllık yüzde 80 net getiri ile BEFAS’da kendi kategorisinde 2. sıra yer alıyor” bilgisi paylaştı.

2024’te hangi BES fonları daha cazip olacak?

2023 yılında BES fonlarında enflasyonun üzerinde getiri yakaladıklarını hatırlatan Cemal Kişmir, 2024 yılında hangi BES fonlarına yatırım yapılması gerektiğine ilişkinse şu tavsiyede bulunuyor; “2024 yılında Hisse (BPH), Dengeli Değişken (BPE) ve Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BZY) özellikle öne çıkan fonlarımızdan olmaya devam edecek.

Bu fonların dışında önümüzdeki dönem uygulanan başarılı ekonomi politikalarının devamı durumunda ağırlıklı olarak TL cinsinden tahvillere yatırım yapan Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun (BPG) da iyi bir getiri potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz.”

Deprem bölgesine 1 milyon euro

BNP Paribas Cardif Türkiye, ağırlıklı olarak “Çevre”, “Dayanışma” ve “Kültür”e odaklanıyor. Bu kapsamda, TEV Cardif Türkiye – Değişen Dünyanın Burs Fonu’nu kurarak TEV iş birliği ile depremden etkilenen üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Kişmir, “Geçtiğimiz yıl 6 Şubat felaketinden sonra ‘Yaralarımızı Birlikte Saralım Aksiyon Planı’nı devreye aldık. Bölgeye jeneratör alımları için bağış yaptık, çalışanlarımızın topladığı ihtiyaç malzemelerini gönderdik ve halen giysi temini yapıyoruz.

BNP Paribas Grubu, depremin hemen ardından 'Rescue and Recover Fund' inisiyatifini devreye alarak, yapılan gönüllü bağış tutarı kadarlık bir meblağı bu fona bağışladı. Böylece bu fonda, 1 milyon euroluk bir bağış toplandı.”

“Prim artışı neredeyse olmuyor”

BNP Paribas Cardif’in, prim fiyatlarında çokça artış yaşanan branşlarda faaliyet göstermediğini söyleyen Cemal Kişmir, 2024 fiyat politikalarına ilişkinse şunları söylüyor; “Sunduğumuz çözümlerde prim artışları neredeyse hiç olmuyor diyebiliriz. Hatta mevcut prim politikamızı korurken bir yandan da poliçe kapsamlarını artırarak çözümlerimizi daha avantajlı kılmayı hedefliyoruz.

Dolayısıyla prim fiyatlarımız çarpan olarak yukarı yönlü değil, aksine kapsam artışları ile aşağı yönlü diyebiliriz… Cihaz Koruma Sigortası gibi çözümlerimizde, teminat altına alınan cihazın fiyat seviyesinde farklılık olması halinde primler de cüzi artışlar yansıtılıyor veya teminat seviyeleri yükseldikçe kişiler daha yüksek teminat istediklerinde doğal olarak ödeyecekleri primlerde de artış söz konusu oluyor.”