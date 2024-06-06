Lila Kağıt'ın 2024'ün ilk çeyreğinde net kârı 121 milyon TL

Lila Kağıt'ın bu dönemde net satışları, satış tonajı bazında incelediğinde bobin iş alanında yüzde 34, konverting iş alanında yüzde 14 artış gösterirken, toplam kağıt satış tonajı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 büyüdü. Toplam yurt dışı satışların önemli bir bölümü bobin kağıt satışlarından oluşurken; bobin kağıt satışlarının yüzde 96'sı ihracat satışlarından elde edildi.

Tonaj bazındaki artışa rağmen 2024 ilk çeyreğinde Türk Lirası cinsinden net satışlar, bir önceki seneye göre düşüş gösterdi. Bunun sebebi olarak, selüloz hammaddesinin bir önceki yılın aynı döneme göre ton bazında dolar bazında düşmesinden kaynaklı birim satış fiyatlarındaki düşüş gösterildi. Artan satış tonajı ile brüt kar, bir önceki döneme göre yüzde 45 artarak 812 milyon liraya, brüt kar marjı ise yüzde 20,19'dan yüzde 31,24'e yükseldi.

İhracattaki başarı risklere karşı koruma sağladı

Şirketin yüksek ihracatı sayesinde, pazar risklerinden ve kur riskinden doğal korunma sağlandı. Selüloz hammaddesinin yüzde 100'ü ithal edilirken, buna karşılık konsolide satışların yüzde 71'inin ihracat pazarlarına yapılması ve tamamının dolar ve euro olması, şirketi kur riskine karşı korudu. İhracatın ithalata oranı 1,19 seviyesinde gerçekleşti. Uzun yıllardır dış ticaret fazlası veren şirket, net ihracatçı pozisyonu korudu.

"Gelirin yüzde 60'ı yeni yatırımlara harcanacak"

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arz izahnamesinde açıkladıkları üzere elde edilen gelirin yüzde 60'ını yeni yatırımlarda kullanılacaklarını kaydeden Öğücü, "Yatırımlarımız fazlar halinde tamamlanacak. Bu süre zarfında elde edilen gelir, şirket menfaatleri gözetilerek en üst seviyede nemalandırılmaya devam edilecek. Halka arz gelirinin gerek net finansal borçluluk, gerekse elde edilecek faiz gelirleri etkisiyle şirket karlılığı üzerindeki olumlu etkisini önümüzdeki dönemlerde görmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim giderlerinde artış, sabit giderlerde ise tasarruf öngördüklerini bildiren Öğücü, şunları kaydetti: "Halka arz gelirinin yüzde 15'lik kısmını yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirerek, üretimde kullandığımız enerjinin yüzde 25'ini sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Açıkladığımız 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdiğimizde, sürdürülebilir karlılık ve büyüme stratejimiz doğrultusuna emin adımlarla ilerlediğimizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."