Lima Logistics sektörde gücünü artırarak ilerliyor

Nezaket ÇETİN / BURSA

Uluslararası çapta faaliyet gösteren Lima Logistics'in kurucu ortağı Sinan Türel, DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, şirketin yıllar içerisinde sektörde edindiği yeri ve gelecekteki yatırım planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Firmanın şu andaki istihdamı ve hizmetleri hakkında da bilgi veren Türel, “Bu yıl 12. yılımızı dolduruyoruz. Yıllar içinde sektörde biriktirdiğimiz deneyim ve tecrübeli hizmet anlayışımızla, bugün 100’ün üzerinde personelimizle Türkiye genelinde Bursa, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Denizli, Ankara, Adana ve Mersin’de, yurtdışında ise Romanya, İtalya ve Hollanda’da hizmet veriyoruz. Özellikle temmuz ayında Hollanda’daki yapılanmamızı faaliyete geçirerek Avrupa’daki hizmet ağımızı daha da genişlettik” dedi.

Hizmetlerini geniş bir yelpazede sunduklarını belirten Türel, hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, intermodal, ekspres kurye, fuar lojistiği, bozulabilir kargo ve proje taşımacılığı gibi pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini, en önemli önceliklerinin, müşterilerin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek onlara özel çözümler sunmak olduğunu ve yükün türüne, hacmine, spesifik gereksinimlerine göre optimize edilmiş, yenilikçi hizmet bileşenlerini bir araya getirdiklerini söyledi. Türel, sektörde kendilerini öne çıkaran en önemli faktörlerin zamanı doğru yönetebilmek ve yenilikçi çözümler bulmak olduğuna dikkat çekti.

“2025'te odağımızı yurt dışına da kaydırdık”

Bu yılki şirket hedefleri ve yatırımları konusuna da değinen Sinan Türel, “Bu yıl odağımızı yurt dışına kaydırarak Lima Europe yapılanmamızı oluşturduk. Temmuz ayında Hollanda’daki yapılanmamız aktifleşti ve Türkiye’den arkadaşlarımızı burada görevlendirdik. Hollanda üzerinden özellikle otomotiv sektörüne yönelik lojistik faaliyetlerimizi yürütmeyi hedefliyoruz. Bu girişim, bize yeni iş fırsatları yaratmanın yanı sıra operasyonel esnekliğimizi arttıracak” dedi.

“Hedefimiz: Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak”

Yurt dışında gerçekleştirecekleri projelerin yanı sıra Türkiye’de de yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Türel, “Bursa ve İstanbul’da iki yeni depo açtık. Bu depolar, yerel operasyonlarımız için konsolidasyon merkezleri olarak hizmet verecek. Hedefimiz, taşımacılık hızımızı ve operasyonel verimliliğimizi artırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak” ifadelerini kullandı.

“Çevre dostu bir anlayış benimsiyoruz”

Şirket olarak çevre dostu bir anlayış benimsediklerini dile getiren Türel, “Bu anlayış doğrultusunda Lima Green markasını hayata geçirdik, karbon emisyonlarını azaltan taşıma çözümleri geliştirdik ve enerji verimliliğini artırıcı önlemler aldık. Aynı zamanda müşterilerimize karbon ayak izlerini ölçüp azaltabilecekleri araçlar sunarak onların sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyoruz. Çevre dostu lojistik hizmetlerimizle sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sosyal sorumluluk projelerinde odağımız gençler”

Sosyal sorumluluk projelerinde gençleri odaklarına aldıklarını söyleyen Sinan Türel, “Bu doğrultuda Lima Spor Kulübü'nü kurduk ve gençlere, çocuklara ve özellikle dezavantajlı gruplara spor yapma imkânı sunuyoruz. Geleceğimizi sporla inşa etmek, en önemli misyonlarımızdan biri” dedi.

“İnsan odaklı çalışma, kurum kültürümüzün temel taşı”

2021 yılından bu yana, manevi anlamda çok değerli buldukları “Great Place to Work” ödülünü aldıklarını, insan odaklı çalışma prensibini benimsediklerini ifade eden Türel, bu çalışma şeklinin kurum kültürlerinin temel taşı olduğunu ve her geçen yıl kendilerini geliştirdiklerini belirtti.