Logo Yazılım, gelirinin yüzde 45'ini Ar-Ge'ye ayırıyor

29 Mayıs 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Geçen yıl net satış gelirlerini yüzde 35, net karlarını yüzde 12 oranında artırdıklarını belirten Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, "Gelirimizin yüzde 45'ini Ar-Ge'ye ayırıyoruz" dedi. Logo Yazılım kanal ve satış operasyonlarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, 5 yılda ortalama yüzde 41 ciro artışı yakaladıkların, 2017 senesinde tüm ürünlerde net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 35 artırdıklarını ve 256.2 milyon liraya yükselttiklerini söyledi. Sertcan, çalışanlarının yüzde 70'inin ArGe alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Gelirlerimizin yüzde 45'ini Ar-Ge yatırımına yönlendiriyoruz. Geçen sene net dönem karımız yüzde 12 artışla 50.8 milyon liraya ulaştı" dedi.

Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında faaliyete başlayan Logo, şu anda halka açıklık oranı en yüksek şirketlerden biri. Üretim, perakende, satış, dağıtım, turizm, gıda, konfeksiyon, denizcilik, makine ve otomotiv yedek parçaları, paketleme, çimento, cam, çelik, mobilya, telekom ve tekstil dâhil pek çok alanda hizmet veren Logo'nun 590'ı Türkiye ofislerinde olmak üzere bin üzerinde çalışan bulunuyor. Akın Sertcan, "Yazılımımız dünyada 11 dilde kullanılıyor ve 800'ün üzerinde iş ortağımız var. 2017 yılında Romanya merkezli TotalSoft'un entegrasyonuna ağırlık verdik. Hindistan'da da bölgedeki saha operasyonlarını derinleştirdik. Organik ve inorganik büyümeyi önemsiyoruz. Pazarda rekabet çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ürünlerimizin teknolojik gelişimini sağladıktan sonra satış modellerimizde ve stratejilerimizde farklılaşmaya başladık. Proje yapış şeklimizi ve organizasyonlarımızı geliştiriyoruz" diye konuştu.

En hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

Yaratıcı fikirleri her zaman desteklediklerini belirten Sertcan, "Yazılım sektörü, büyümeye paralel nitelikli iş gücü istihdamı oluşturan, yüksek katma değerli bir sektör. Dolayısıyla Logo Yazılım ekosisteminde çalışan nitelikli eleman sayısının artacağını öngörüyoruz. Türkiye'de yazılım sektörünün büyüme potansiyeli çok yüksek. Biz de istikrarlı büyüme ve başarımızı, günün ve sektörün eğilimlerine hızla uyum sağlayan dinamik yapımıza borçluyuz ve bu sayede Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rekabet avantajı yakalamak isteyen KOBİ'lere dijitalleşme süreçlerinde rehberlik ettiklerinin altını çizen Sertcan, Kayserili işletmelerin yaşanan teknolojik değişime paralel olarak dijital dönüşüme yöneldiklerini ve yatırımlara hız verdiklerini belirtti. Sertcan, "Kayseri'de bulunan 13 bayimizin 2017 yılı satış cirosu bir önceki yıla göre yüzde 32.2 artış gösterdi. Türkiye'nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 31 Kayserili firmanın yarıya yakını Logo'nun çözümlerinden faydalanıyor" dedi.

Sosyal sorumluluk projelerini önemsiyor



Sosyal sorumluluk projelerini önemseyen şirket, 2012 yılında üniversite, lise ve meslek okullarındaki öğrencilere ve iş ortaklarına eğitimler vermek amacı ile 'Logo Akademi'yi kurdu. Akademi, 2017 yılında toplam 2 bin 206 kişiye eğitim verdi. Kurulduğu yıldan bu yana 4 bine yakın kişiye eğitim veren Akademi'nin 2 binden fazla öğrencisi bilişim sektöründe çeşitli pozisyonlarda istihdam imkânı buldu. Logo Yazılım'ın Gebze kampüsündeki Logo Akademi sınıflarının yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir ve Samsun'da eğitim merkezleri bulunuyor. Erciyes Üniversitesi'nin de içerisinde yer aldığı 39 üniversite, 64 meslek yüksekokulu ve 178 lisede Logo çözümlerinin anlatıldığı dersler yapılıyor. Özel kurumlarla da işbirlikleri yapan Logo Akademi, Çalışma Bakanlığı destekli İŞKUR'un Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Programı projesine destek veriyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri'nde de Logo setleriyle eğitimler veriliyor.