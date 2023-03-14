Lojistik sektörü STK'larından CILT, Türkiye'de faaliyete geçti

ICA'dan yapılan açıklamaya göre, 1919 yılından beri lojistik sektörünün gelişmesine katkıda bulunan CILT'in Türkiye kurucu başkanlığı görevine, TGL Transtaş Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, WİLAT Türkiye Kurucu Başkanı, DEİK Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı ve DEİK Togo İş Konseyi Başkanı olan Berna Akyıldız seçildi.

Yönetim kurulu asil üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ve deniz ulaştırma mühendisliği alanında çalışan bilim insanı Prof. Dr. Burcu Özsoy getirildi. CILT Türkiye’nin genel sekreterlik görevini Cavit Uğur ve saymanlık görevini Mert Akyıldız üstlendi.

CILT Türkiye Şubesi’nin üyelerini ise Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu, Ali Güreli, Fuat Pamukçu, Esra Kıvrak, Semra Özcan, Elif Sağır, Ezgi Yurdakul, Abide Gülel ve Prof. Dr. Zeynep Özsoy oluşturdu.

"Lojistik ve taşımacılık sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi, Türkiye için önemlidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, CILT Türkiye'nin, ülkede bulunan 135 yabancı sivil toplum kuruluşu içerisinde lojistik ve taşımacılık alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak yer aldığını belirtti.

Taşımacılık ve lojistik sektörünün aynı zamanda tüm sektörlerin kesişme noktasında olduğunu kaydeden Akyıldız, "Lojistik ve taşımacılık sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi, orta koridor ve transit merkezi konumu ile Türkiye için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Akyıldız, bu anlamda önemli ve saygın bir asırlık kurumu sektöre ve ülkeye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek, "CILT Türkiye Şubesi Genel Kurul Toplantısı sonrası taşımacılık ve lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonu ile çalışmalarını hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Berna Akyıldız, afet lojistiği, lojistik sektöründe dijitalleşme, orta koridor gibi yeni kavramların konuşulduğu CILT’in Türkiye’de faaliyet göstermesinin hem Türkiye hem de sektörün geleceği için önemli çıktılar ortaya koyacağını da belirtti.