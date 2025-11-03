Loop Capital, Nvidia için hedef fiyatını güncelledi

Loop Capital, Nvidia'ya ilişkin hedef fiyatını 250 dolardan 350 dolara çıkararak hisse için "al" tavsiyesini yineledi. Bu güncelleme, teknoloji devinin yüzde 73'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Analist Ananda Baruah, Nvidia'nın GPU sevkiyatlarını 2026 yılı başına kadar iki katına çıkararak 2,1 milyona ulaşmasını bekliyor. Baruah, fiyat artışlarının da şirket gelirlerini destekleyeceğini belirtti.

"Nvidia, yapay zeka talebinde yeni bir Altın Dalga başlattı" diyen analist, buna karşın enerji kısıtları, gayrimenkul arzı ve düzenleyici risklerin büyüme üzerinde sınırlayıcı etki yapabileceğini ifade etti.

Baruah ayrıca, Blackwell çip döngüsünün Nvidia'nın uzun vadeli performansını destekleyeceğini vurguladı ve "Hissenin uzun vadede 400 dolar seviyesine ulaşması mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

Nvidia hisseleri yıl başından bu yana yüzde 51 oranında değer kazanırken, seans öncesi işlemlerde yüzde 2 artışla işlem gördü.