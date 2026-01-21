Lüks evye pazarı her yıl yüzde 20 büyüyor
Türkiye’nin ilk 10 pazarları arasında yer aldığını kaydeden Hansgrohe Group CEO’su Hans Jürgen Kalmbach, Türkiye’de tasarım ve estetiğin öne çıktığını söyledi. Kalmbach, Türkiye'nin lüks evye pazarında her yıl %20 büyüme gösterdiğini, kendileri için stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Hansgrohe Group, Maslak Square’de yeni The Water Studio İstanbul’u açtı. Yeni merkezin açılışı, Hansgrohe Group CEO’su Hans Jürgen Kalmbach ve Hansgrohe Group CFO’su Martial Gil’in Almanya’dan katılımıyla gerçekleşti. Group, Türkiye pazarını uzun vadeli büyüme yaklaşımın önemli bir parçası olarak görüyor.
Banyo, mutfak armatürleri ve duş sistemleri alanında dünyanın önde gelen markalarından Hansgrohe Group, Türkiye’deki yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Hansgrohe Group Londra’dan sonra dünyadaki ikinci The Water Studio konsepti olarak, The Water Studio İstanbul’u Maslak Square’de açtı.
The Water Studio İstanbul yaklaşık bin 250 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Grup, The Water Studio İstanbul ile mimarlık ve tasarım içeren bu yeni deneyim merkezini erişilebilir kılıyor. Bu yeni lokasyon ile iş ortakları, mimarlar, iç mimarlar ve tasarım profesyonelleriyle sık, doğal ve verimli bir temas kurmayı hedefleyen marka, iş birliğini hızlandıran, deneyimi öne çıkaran ve etkileşimi güçlendiren yeni bir buluşma noktası oluşturdu.
Almanya’nın Kara Orman (Black Forest) bölgesinde 1901 yılında kurulan Hansgrohe Group, bugün 140’tan fazla ülkede AXOR ve hansgrohe markalarıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye’de distribütörlük modeliyle başlayan yolculuk, 2014 yılından bu yana Hansgrohe Türkiye yapılanmasıyla devam ediyor. AXOR ve hansgrohe markalarının en güncel, yüksek teknolojili ve sürdürülebilir ürünleri burada birebir deneyimlenebiliyor.
“Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez”
Yeni merkezin açılışında konuşan Hansgrohe Group CEO’su Hans Jürgen Kalmbach, “The Water Studio İstanbul, Hansgrohe için yalnızca bir mekân değil; Türkiye’ye ve bölgeye olan uzun vadeli bağlılığımızın somut bir göstergesi. Suyu tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde deneyimlenebilir kılan bu ‘yaşayan showroom’, mimarlar, tasarımcılar ve iş ortaklarımız için ilham veren bir buluşma noktası olacak. Güçlü tasarım kültürü ve bölgesel bağlantılarıyla Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez; İstanbul ise bu vizyonun doğal kesişim noktası. Türkiye ilk 10 pazarımızdan biri konumunda ve yeni dönemde tasarım ve estetik öne çıkıyor. Türkiye lüks pazarı her yıl yüzde 20 büyüme gösteriyor” dedi.
Hansgrohe Türkiye Genel Müdürü Zerrin Türk ise The Water Studio İstanbul’u kurgularken amaçlarının, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan yaratmak değil; suyun mimariyle, tasarımla ve yaşamla kurduğu ilişkiyi birebir deneyimleyebileceğiniz bir platform oluşturmak olduğunu bildirdi. Türk, yeni merkezlerinin Hansgrohe’nin tasarım, teknoloji ve sürdürülebilirliği odağına alan yaklaşımını somut ve bütüncül bir deneyime dönüştüğünü söyledi.
Yeni merkez interaktif deneyim sunuyor
The Water Studio İstanbul, ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunacak şekilde kurgulandı. Mekân içinde yer alan dört ayrı su istasyonunda, farklı batarya ve duş başlıklarının kullanım senaryoları birebir deneyimlenebiliyor. Özel olarak tasarlanan dijital şelale mekânsal deneyimi güçlendirirken; showroomda bulunan test ekipmanları sayesinde ürünlerin su akış oranları ve su tüketimleri karşılaştırmalı olarak incelenebiliyor.