Lüks evye pazarı her yıl yüzde 20 büyüyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Hansgrohe Group, Mas­lak Square’de yeni The Water Studio İstan­bul’u açtı. Yeni merkezin açılışı, Hansgrohe Group CEO’su Hans Jürgen Kalmbach ve Hansgrohe Group CFO’su Martial Gil’in Al­manya’dan katılımıyla gerçekleş­ti. Group, Türkiye pazarını uzun vadeli büyüme yaklaşımın önem­li bir parçası olarak görüyor.

Banyo, mutfak armatürleri ve duş sistemleri alanında dünya­nın önde gelen markalarından Hansgrohe Group, Türkiye’de­ki yapılanmasını güçlendirme­ye devam ediyor. Hansgrohe Group Londra’dan sonra dün­yadaki ikinci The Water Stu­dio konsepti olarak, The Water Studio İstanbul’u Maslak Squ­are’de açtı.

The Water Studio İstanbul yaklaşık bin 250 met­rekarelik bir alandan oluşuyor. Grup, The Water Studio İstan­bul ile mimarlık ve tasarım içe­ren bu yeni deneyim merkezi­ni erişilebilir kılıyor. Bu yeni lo­kasyon ile iş ortakları, mimarlar, iç mimarlar ve tasarım profes­yonelleriyle sık, doğal ve verim­li bir temas kurmayı hedefleyen marka, iş birliğini hızlandıran, deneyimi öne çıkaran ve etki­leşimi güçlendiren yeni bir bu­luşma noktası oluşturdu.

Al­manya’nın Kara Orman (Black Forest) bölgesinde 1901 yılında kurulan Hansgrohe Group, bu­gün 140’tan fazla ülkede AXOR ve hansgrohe markalarıyla faa­liyet gösteriyor. Türkiye’de dist­ribütörlük modeliyle başlayan yolculuk, 2014 yılından bu ya­na Hansgrohe Türkiye yapılan­masıyla devam ediyor. AXOR ve hansgrohe markalarının en gün­cel, yüksek teknolojili ve sürdü­rülebilir ürünleri burada birebir deneyimlenebiliyor.

“Türkiye, Hansgrohe için stratejik bir merkez”

Yeni merkezin açılışında ko­nuşan Hansgrohe Group CE­O’su Hans Jürgen Kalmba­ch, “The Water Studio İstan­bul, Hansgrohe için yalnızca bir mekân değil; Türkiye’ye ve bölgeye olan uzun vadeli bağ­lılığımızın somut bir gösterge­si. Suyu tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde de­neyimlenebilir kılan bu ‘yaşa­yan showroom’, mimarlar, tasa­rımcılar ve iş ortaklarımız için ilham veren bir buluşma nok­tası olacak. Güçlü tasarım kül­türü ve bölgesel bağlantılarıyla Türkiye, Hansgrohe için stra­tejik bir merkez; İstanbul ise bu vizyonun doğal kesişim noktası. Türkiye ilk 10 pazarımızdan bi­ri konumunda ve yeni dönemde tasarım ve estetik öne çıkıyor. Türkiye lüks pazarı her yıl yüzde 20 büyüme gösteriyor” dedi.

Hansgrohe Türkiye Genel Müdürü Zerrin Türk ise The Water Studio İstanbul’u kur­gularken amaçlarının, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan yaratmak değil; suyun mima­riyle, tasarımla ve yaşamla kur­duğu ilişkiyi birebir deneyimle­yebileceğiniz bir platform oluş­turmak olduğunu bildirdi. Türk, yeni merkezlerinin Hansgro­he’nin tasarım, teknoloji ve sür­dürülebilirliği odağına alan yak­laşımını somut ve bütüncül bir deneyime dönüştüğünü söyledi.

Yeni merkez interaktif deneyim sunuyor

The Water Studio İstanbul, zi­yaretçilere interaktif bir dene­yim sunacak şekilde kurgulandı. Mekân içinde yer alan dört ayrı su istasyonunda, farklı batarya ve duş başlıklarının kullanım se­naryoları birebir deneyimlene­biliyor. Özel olarak tasarlanan dijital şelale mekânsal deneyi­mi güçlendirirken; showroomda bulunan test ekipmanları saye­sinde ürünlerin su akış oranları ve su tüketimleri karşılaştırmalı olarak incelenebiliyor.