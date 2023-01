Lüks perakende 2023 yılında ivme kazanıyor

Takip Et

Pandeminin ve enflasyonun zorlayıcı etkisi altında tamamlanan 2022, tüm bu sebeplere bağlı olarak beraberinde sektörel bazda birtakım değişiklikleri de geri de bırakarak bitti. Bu dönemden en çok etkilenenlerden biri de hiç şüphesiz perakende sektörü oldu. Premium mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve lüks lider markaların perakende satışını gerçekleştiren multi brand mağaza zinciri Enplus Yönetim Kurulu Üyesi ve COO’su Murat Hatipoğlu 2023’e dair hedeflerini paylaştı. Ayrıca lüks perakende sektörünün 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“2022 yılında toplam mağaza sayımızı 32’ye çıkardık”

2022 yılının tüm sektörler açısından zor bir yıl olduğunu belirten Murat Hatipoğlu şöyle konuştu: “Enplus olarak daha önce yaptığımız doğru yatırımlar sayesinde 2022 yılını çok verimli bir şekilde değerlendirebildik. Doğru stratejiler ile toplam mağaza sayımızı 32’ye çıkardık. Türkiye’nin dört bir yanında açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mağazalarımızın yanı sıra hayata geçirdiğimiz Jura Hospitality Center ile kullanıcılarımız için yeni nesil bir servis hizmeti başlattık. Enplus Customer Care Center ve Sage Experience Center ile mükemmel müşteri deneyimi yaratmayı hedefledik. Tam 5 yeni seçkin markayı bünyemize kattık. ‘En iyi kahve makineleri en iyi kahveyi hak eder’ misyonuyla artık kendi kahvemizin de olması gerektiğini düşündük ve Hola Sol markasını yarattık. Son teknoloji kahve makinelerimizin de içinde bulunduğu kahve kategorimiz 2022 yılında bir önceki seneye göre yüzde 112’lik bir büyüme gösterdi. Jura ve Sage markalarımızla pazarda lider rol oynamaya devam ettik. En değerli varlığımız insan kaynağımıza da yatırım yapmaya devam ettik. Alanında uzman çalışanlarımızla daha da güçlendik. Bu süreçte çalışanlarımızın sayısı 243’e yükseldi. Tüm bu faaliyetlerimiz sonucunda da 2022 yılını 2021’e göre enflasyondan arındırılmış bir şekilde cirosal bazda yüzde 46’lık bir büyüme ile kapattığımızı söyleyebilirim.”

Lüks parakende sektörünün öneminin yıl içinde tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında değişim nedeniyle, daha da artırdığının belirten Hatipoğlu, “İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamlarda bilhassa ithal ürünlerde fiyatlar döviz ve enflasyon durumuna göre artış gösteriyor. Tüketiciler de satın alacağı ürünün fonksiyonuyla çok daha fazla ilgilenmeye başladı ve hayatını kolaylaştıracağını düşündüğü ürüne yönelerek satın alma alışkanlığı kazandı. Yani eskiden alışverişlerde ‘ucuz olsun, sürekli değiştireyim’ anlayışı hakimdi ancak yeni dönemde ‘al, kullan ve at’ bakış açısından hızla uzaklaşıldığını söyleyebiliriz.

Ekstra fayda ve keyif

Tüketiciler gerçekten uzun yıllar boyunca kullanabilecekleri, dayanıklı ve kaliteli ürünlere yöneldi. Seçimlerini kendilerine ekstra fayda sağlayacak ve keyif verecek ürünlerden yana kullandı. Fonksiyonel ürünlere olan talep sayesinde bizim de satışlarımız 2022 yılında beklentimizin üzerinde arttı. 2023 yılı da bu bakış açısıyla lüks perakende sektörünün daha da önem kazanacağı bir yıl olacak.” şeklinde konuştu.

2023 yılının odağında 'figital’ mağazacılık var

Yaptığı açıklamada Enplus’ın 2023 yılı hedeflerine de değinen Hatipoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “2023 yılında enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 35’lik bir büyüme hedefliyoruz. Bu büyümenin bir kısmını da açacağımız yeni mağazalar ile organik bir biçimde yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2023’te yurt içinde 5 farklı ilde mağaza açmayı planlıyoruz. 2024 yılında ilk yurt dışı mağazamızı açmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ayrıca büyük bir markayı daha bünyemize katacağız. Bu anlamda yeni yılın genel ciro ve yatırımlarımız açısından çok etkileyici olacağını düşünüyor, büyük heyecan duyuyoruz. Yeni yıla son derece güçlü girebilmek adına hem fiziki hem online sistemimize ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu an omnichannel sistemini kullanan perakendeciler içindeyiz. Fiziksel ve dijital mağazacılıktaki gücümüzü birleştirerek ‘figital’ mağazacılık yapıyoruz. Bugün ciromuzun yüzde 20’si online tarafından geliyor. 2023’te bu oranı yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizle de perakende şirketlerin bir lojistik ve IT şirketlerine dönüşmeleri gerektiğini düşünerek konu ile ilgili yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2023’ün en büyük yeniliği mağazada kasasız ödeme sistemi olacak. Müşteri mağazanın her yerinde satın almış olduğu ürünün ödemesini yapabilecek. Benzer şekilde kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak adına yazılım geliştirmelerimiz de sürüyor. İçerisindeki çeşitli içeriklerle kişiselleştirilmiş müşteri ve kullanıcı odaklı bir aplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Böylece Enplus dijital dünyasının 360 derece tamamlanmasını sağlayacağız.”