Lydia, gıda yatırımı için harekete geçti

Lydia Holding, büyüme stratejisi kapsamında gıda sektöründe yeni bir yatırıma daha hazırlanıyor. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre hammadde temini ve depolama konusunda uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi bulunan Özova Tarım A.Ş ve Grainturk Holding A.Ş. ile birlikte sinerji yaratacak şekilde ortak gıda yatırımı için harekete geçti.

KAP açıklamasında başta makarna üretimi olmak üzere gıda ve tarım alanında üretim ve ticari faaliyette bulunmak amacıyla, şirketin Özova Tarım ile eşit şekilde %45 - %45 ortak olacağı bir şirket kurulacağı bilgisine yer verildi. Açıklamada, şirket sermayesinde, geriye kalan yüzde 5 payın Graintürk Holding AŞ, yüzde 5 payın ise Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik tarafından taahhüt edilmek üzere 150 milyon TL sermaye ile Kırıkhan / Hatay'da Pastanza Gıda AŞ’nin kurulması için çalışmalara başlanacağı da ifade edildi.

Reel sektörde üretim kasını güçlendiriyor

Dengeli bir büyüme stratejisi doğrultusunda reel üretim alanlarına yatırım yapmayı önceliklendiren Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, söz konusu yatırımın Türkiye’nin güçlü olduğu makarna ihracatına da katkı sağlayacağını değerlendirdiklerini anlattı. Çevik, Türkiye’nin önemli ihracat hacmine sahip olduğunu ve bu alanda daha fazla potansiyeli de içinde barındırdığına değinerek “Bu yatırım Lydia Holding’in portföy çeşitlendirme ve büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacak” dedi.

Lydia Holding’in 2024 yılında, güçlü bir başlangıç için gerekli sinerji ve verimliliğe dayalı bir organizasyon yapısı inşa etmiş ve geçen yıl yaptığı yatırımlardan sonra gıda sektörü şirket için yeni bir yatırım alanı olarak ön plana çıkıyor. Reel sektörde üretim kasını güçlendirme stratejisi de izleyen Lydia Holding, yaptığı değerlendirmeyi “Özellikle ihracata yönelik makarna sektörüne yatırım yapılması konusunda araştırmalar yapılmış olup, makarnanın dünyada her kültürde bilinen, erişim ve pişirme kolaylığı bulunan, besleyici, ucuz ve tüketim oranı yüksek olan bir gıda ürünü olduğu, Ülkemizde 25 makarna fabrikası bulunduğu, üretimin önemli kısmı ihraç edildiği, ülkemizin bu alanda lider ülkeler arasında yer aldığı anlaşılmıştır” ifadeleriyle özetledi.

Yatırım riskinin azaltılması, makarna sektörü için hammadde temini ve depolama konusunda uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi bulunan Özova Tarım A.Ş ve Grainturk Holding A.Ş. ile birlikte sinerji yaratacak şekilde ortak yatırım yapılacağı vurgulanırken yatırım bölgesi için aynı zamanda Kırıkhan Hatay bölgesi seçildi.