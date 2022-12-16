Maden Türkiye Fuarı kapılarını açtı

Maden sahasının seçimi, tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi, maden alanının çevre ve çalışma sahalarının hazırlanması, cevher elde etme, cevher hazırlama ve zenginleştirme ana başlıkları altında ürün ve hizmetleri sergileyen Maden Türkiye Fuarı; İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 15 Aralık Perşembe günü 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda kapılarını açtı.

Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı iş birliği düzenlenen fuarda, 34 ülkeden 638 katılımcı yer alacak. Fuar ziyaretçilerine, delici makine ve ekipmanlardan kesme-yükleme-taşıma makine ve ekipmanlarına, jeolojik etüt ekipmanlarından sondaj makine ve ekipmanlarına, öğütme-kırma-eleme-ayıklama makine ve ekipmanlarından kimyasal zenginleştirme malzeme ve ekipmanlarına, iş ve işçi sağlığı ekipmanlarından jeneratörler, elektrik motorları, transformatörlere kadar her türlü ürünü tek çatı altında inceleme fırsatı sunacak.

17. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu ile eş zamanlı olarak gerçekleşen fuara, 15 binin üzerinde ziyaretçi katılacak. Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere’nin milli katılım gerçekleştirdiği fuarda İngiltere Konsolosluğu tarafından B2B toplantılar gerçekleşecek, seminerler düzenlenecek. Fuarda ayrıca alanında öncü firmaların iş birliğiyle organize edilen VR deneyim alanlarında katılımcı ve ziyaretçilere teknolojinin maden sektöründe daha verimli çalışmalar için nasıl kullanılabileceği de deneyimlenecek.

“Sektörde 158 bini aşkın kişi istihdam ediliyor”

Fuarın resmi açılış töreninde konuşan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Maden Türkiye Fuarı’nın maden sektörü açısından çok önemli bir eksikliği kapattığını belirterek, “Ülkemizde bugün madencilik sektöründe 158 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Madencilik sektörü maalesef ülkemizde olumsuz bir şekilde algılanıyor. Sektörün algısının olumluya dönmesi noktasında özellikle Maden Türkiye Fuarı’na büyük sorumluluk düşüyor. Fuarımız bu anlamda büyük bir eksikliği gideriyor. Maden Türkiye Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen 17. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu’nun sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Katılımcı sayısında yüzde 65’lik bir büyüme”

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise Maden Türkiye Fuarı’nın her yıl daha da gelişerek ilerlemeye devam ettiğine dikkat çekerek, “Toplam 638 katılımcı firma temsilcisi ile fuarımız artık uluslararası bir kimlik kazandı. 110 ülkeden 15 bin üzerinde ziyaretçiyi fuarımıza bekliyoruz. Rakamlara baktığımızda katılımcı sayısında yüzde 65’lik bir büyüme yaşanıyor. Bu hali ile bölgenin en büyük ve önemli fuarı halini aldı. Fuarımız ile eş zamanlı olarak düzenlediğimiz 17. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu’nun da madencilik sektörünü açısından önemli bir eksikliği kapatacağına inanıyoruz” dedi.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, Maden Türkiye Fuarı’nın 2 bin metrekarelik alanda başladığını bugün ise bu alanın 10 katına çıktığına dikkat çekerek, fuarcılığın gelişmesinin madencilik sektörünün de gelişmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Maden Platformu adına Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu da Maden Türkiye Fuarı’nın 2004 yılından bu yana sektöre önemli katkılar sağladığına dikkat çekerek, ülkemizin geleceğinde madencilik sektörünün başrol oynadığını, bu anlamda da fuarın önemli bir eksiği kapattığını söyledi.

10 yıldır fuara katılan firmalara ödül

Açılış konuşmalarının ardından 10 yıldır fuara katılan firmalar için ödül töreni düzenlendi. Firma temsilcilerine ödüllerini; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı takdim etti.

Maden Türkiye Fuarı; 15 Aralık Perşembe–17 Aralık Cumartesi tarihleri arasında 10.00 – 18.00, son gün olan 18 Aralık Pazar günü ise 10.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.