MADO'ya Katarlı ortak

25 Ocak 2018

Kerim ÜLKER

Türkiye'de son dönemin en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Katar'dan bir işlem daha tamamlandı. Doha merkezli Al Sraiya Holding Group ve Bahreyn'deki iştiraki Venture Capital Bank, MADO'nun yüzde 42.7'sini satın aldı. İki kurum bu ortaklık için bir yıldan uzun bir süredir görüşme sürdürüyordu.

Uzun süren görüşmeler geçtiğimiz hafta imza sürecine girdi ve anlaşma tamamlandı.

Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO'yu Lüksemburg'da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.

DÜNYA'ya konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz, "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.

Körfez Bölgesi ve Avrupa'da büyümeyi hedefleyen şirketin bu anlaşma sonrasında daha rahat hareket etmesi bekleniyor.