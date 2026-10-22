Market alışverişlerinin yüzde 52’si 'online'da
Getir ve Veri Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen Market Alışverişi ve Zaman Algısı Araştırması, market alışverişinin tüketiciye ürün fiyatının yanı sıra zaman ve ulaşım maliyeti de yüklediğini ortaya koydu.
Hayati ARIGAN
Araştırmaya göre, haftalık veya daha kapsamlı bir market alışverişi; liste hazırlama, markete ulaşım, alışveriş ve ürünleri eve yerleştirme dâhil ortalama 111 dakika sürüyor. Çocuklarla yapılan alışverişlerde bu süre 181 dakikaya çıkıyor. Haftada bir alışveriş yapıldığı varsayımında yıllık süre kaybı 96 saate, başka bir ifadeyle 4 güne ulaşıyor. Katılımcıların bildirdiği ortalama 249 TL’lik gidiş-dönüş ulaşım maliyeti de yıllık bazda 12 bin 950 TL’ye karşılık geliyor.
Sıcak hava, kalabalık ve taşıma yoruyor
Araştırmada fiziksel market alışverişini zorlaştıran unsurların başında %40 ile sıcak hava geliyor. Ağır ürünler %38, kalabalık %36, ürünleri taşıma ise %26 ile sıralanıyor. Alışverişi yorucu bulanların oranı kadınlarda %46, erkeklerde %36 olarak ölçülüyor. Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, araştırmanın tüketicilerin kolaylık anlayışındaki değişimi gösterdiğini belirterek alışverişte yalnızca hızın değil, zamanın, fiziksel eforun ve bütçenin de önem kazandığını ifade etti. Araştırmaya katılanların %52’si online market veya hızlı teslimat hizmetlerini kullandığını belirtiyor.
Araştırmada, online alışverişin payı arttıkça bu kanalı her alışverişte rutin olarak kullananların oranının 32 kat arttığı da belirtiliyor. Getir CEO’su Batuhan Gültakan, kampanyaların online market alışverişini denemede önemli rol oynadığını, kullanım arttıkça zaman tasarrufu, kolaylık ve kişiselleştirilmiş deneyimin daha belirleyici hale geldiğini söyledi. Gültakan, kalıcı kullanım için zaman, bütçe ve kolaylık arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı. Araştırma, tüketicilerin market alışverişine ayırdıkları süreyi azaltırlarsa kazanacakları zamanı nasıl değerlendirmek istediklerini de ortaya koydu.