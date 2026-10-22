Market alışverişlerinin yüzde 52’si 'online'da

Hayati ARIGAN

Araş­tırmaya göre, haftalık veya daha kapsamlı bir market alışverişi; liste hazırlama, markete ula­şım, alışveriş ve ürünleri eve yerleştirme dâhil ortalama 111 dakika sürüyor. Çocuklarla yapı­lan alışverişlerde bu süre 181 dakikaya çıkıyor. Haftada bir alışveriş yapıldığı varsayımında yıllık süre kaybı 96 saate, başka bir ifadeyle 4 güne ulaşıyor. Katılımcıların bildirdiği ortala­ma 249 TL’lik gidiş-dönüş ulaşım maliyeti de yıllık bazda 12 bin 950 TL’ye karşılık geliyor.

Sıcak hava, kalabalık ve taşıma yoruyor

Araştırmada fiziksel market alışverişini zorlaştıran unsurların başında %40 ile sıcak hava geliyor. Ağır ürünler %38, kalabalık %36, ürünleri taşıma ise %26 ile sıralanıyor. Alışve­rişi yorucu bulanların oranı kadınlarda %46, erkeklerde %36 olarak ölçülüyor. Veri Ensti­tüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, araştırmanın tüketicilerin kolaylık anlayışın­daki değişimi gösterdiğini belirterek alışveriş­te yalnızca hızın değil, zamanın, fiziksel efo­run ve bütçenin de önem kazandığını ifade etti. Araştırmaya katılanların %52’si online mar­ket veya hızlı teslimat hizmetlerini kullandı­ğını belirtiyor.

Araştırmada, online alışveri­şin payı arttıkça bu kanalı her alışverişte rutin olarak kullananların oranının 32 kat arttığı da belirtiliyor. Getir CEO’su Batuhan Gültakan, kampanyaların online market alışverişini de­nemede önemli rol oynadığını, kullanım art­tıkça zaman tasarrufu, kolaylık ve kişiselleş­tirilmiş deneyimin daha belirleyici hale gel­diğini söyledi. Gültakan, kalıcı kullanım için zaman, bütçe ve kolaylık arasında denge ku­rulması gerektiğini vurguladı. Araştırma, tü­keticilerin market alışverişine ayırdıkları sü­reyi azaltırlarsa kazanacakları zamanı nasıl değerlendirmek istediklerini de ortaya koydu.