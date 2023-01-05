Marmarabirlik 61 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), beşinci dilim ödeme kapsamında ortaklarına 61 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 17-30 Aralık 2022'de teslim ettikleri ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak ortaklara yarın 61 milyon lira ödeyecek. Ortaklar saat 00.00'dan itibaren 5'inci dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek. Bu ödeme ile ortaklara toplam 623 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Marmarabirlik, alımların başladığı 21 Ekim 2022'den bugüne kadar "Gemlik çeşidi", "su tipi" ve "yağlık" dahil olmak üzere 55 bin ton ve 1 milyar 355 milyon liralık ürün aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022-2023 iş yılı ürün kampanyasında 76 bin ton rekolte beyanı gelmesine rağmen kota uygulaması yapılmadığını aktardı.

"Dolu afetinden zarar gören üreticelerimize destek verdik"

Üreticinin alım fiyatlarından memnuniyet duyduğunu belirten Asa, şunları kaydetti:

"Dolu afetinden zarar gören üreticilerimize ilaveten kilogram başına 2 lira destek verilerek mağduriyetleri de giderilmiştir. Üreticisi için bütün riskleri göze alan Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz, zorlu şartların üstesinden gelmeyi başarmıştır. 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde, üreticimizin önemli girdi kalemlerinden olan zirai ilaç, gübre ve akaryakıt desteği için hazırlıklara başlanmıştır."

Hidamet Asa, birliğin 2022 yılında 1 milyar 470 milyon lira ciroya ulaştığı bilgisini verdi.

Marmarabirlik'in, 2010 yılından bu yana yaptığı yatırımların meyvelerini topladığını ifade eden Asa, "Son 12 yılda gerek ekonomik gerekse kurumsallaşma adına büyük atılım gerçekleştiren ve ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kurumlarından biri olarak gösterilen Marmarabirlik'in bu başarısı ekip çalışmasının göstergesidir. Marmarabirlik'in büyümesi ortaklarımızın da refah seviyesini artırmakta, zeytin üretiminin daha da büyümesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Marmarabirlik, zeytin üretiminde devamlılığı sağlayan bir kurum olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.