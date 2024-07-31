Mas Bakliyat, yatırımlarıyla kâr odaklı büyümesini sürdürecek

Mas Bakliyat, Mersin’in Akdeniz ilçesinde 10 bin metrekare alandaki tesisinde kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, fasulye, barbunya ve popcorn ürünlerinde, üretici ve ihracatçı olarak ulusalda, uluslararası pazarda ve uluslararası gıda organizasyonlarında yerini alıyor. ISO 9001 ve ISO 22000 kalite sertifikalarına sahip firma, Mersin’de 10 bin metrekare toplam alan içerisinde kapalı depolama alanı, mercimek fabrikası, bakliyat eleme hattı ile 30’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mersin’deki fabrikalarında yaklaşık 1 MW kurulu güce sahip GES ile elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü karşıladıklarını söyleyen Mas Bakliyat Sahibi Ahmet Zeki Sönmez, her geçen yıl yatırımlarını artırarak büyümeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Saha GES ve soğuk hava deposu yatırımı yapıyor

Devam eden iki yatırımlarının olduğu bilgisini veren Ahmet Zeki Sönmez, Mersin Yavca Köyü’ndeki 20 bin metrekarelik araziye Saha GES yatırımı için 1.5 MW güce sahip bir tesis kuracaklarını aktardı. Sönmez, Mersin’in Akdeniz ilçesinde 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde soğuk hava deposu yatırımını da yılsonunda faaliyete almayı planladıklarını kaydetti.

“Uzak Doğu ve Avrupa pazarlarına odaklandık”

Doğru sermaye yapısı ve kârlılık odaklı ticareti ile sektörde orta büyükle firmalar arasında yer aldıklarını söyleyen Ahmet Zeki Sönmez, günlük 100 ton kırma kapasitesine sahip kırmızı mercimek fabrikasının Mersin’in teknoloji donanımlı fabrikalarından biri olduğunu ifade etti. Ürünlerinin tamamını bünyelerinde üretip iç ve dış pazara sunduklarını anlatan Sönmez, “Özellikle, Uzak Doğu ve Avrupa pazarlarına odaklandık. Çin, İsveç, Fransa, İtalya ve Almanya ihracat yaptığımız ülkelerin başında yer alıyor. Burada da kâr odaklı satışlar yapıyoruz” diye konuştu. 2023 yılının değerlendirmesini yaparak bu yıl içerisindeki hedeflerinden de bahseden Ahmet Zeki Sönmez, 2023 yılının cirolarını yüzde 20 artırdıkları bir yıl olduğunu dile getirdi. Bu yılın ise nispeten daha sakin bir yıl olmasını beklediklerini söyleyen Sönmez, yine de yüzde 15 büyüme hedefi için çalıştıklarını ifade etti.

“Çeşitli sektörlere yatırım yapmayı planlıyoruz”

Bakliyat sektöründeki sorunlara dair değerlendirmelerde bulunan Ahmet Zeki Sönmez, ihracat kısıtlamaları ve yasakların günümüz itibarıyla en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti. Sönmez, nitelikli iş gücü temininde de ciddi sorunlar yaşandığından söz etti. Bakliyat üretimi ve ihracatının, tarım ve güneş enerjisi gibi entegre sektörlerde büyümeye odaklandığını belirten Sönmez, bu sektörlerin birbirleriyle iç içe geçmiş olduğunu ve birbirlerini desteklediklerini söyledi. Ana odaklarının doğru ürünler ve kârlılık olduğunu ifade eden Sönmez, “Önceliğimiz, kaliteli ürünler ve doğru kâr marjlarıdır. Kaliteli ürünlerle çeşitli sektörlere yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.