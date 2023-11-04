Matriks’in dokuz aylık net kârı 71,7 milyon TL oldu

Geçen yılın Ocak-Eylül dönemini 42.026.558 net karla kapatan Matriks, bu yılın aynı döneminde karını yüzde 71 artırarak 71.757.206 TL’ye yükseltti.

Aynı dönemde Matriks’in cirosu yüzde 88’lik artışla, 325.246.201 TL’ye ulaştı.

Sürdürülebilir mali yapının Matriks için çok önemli olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, sağlıklı iş modelleri sayesinde 20 yıldır sürdürülebilir büyüme stratejilerinin karşılığını aldıklarını belirterek, “20. yılımızda bir taraftan rakamlarımızla, diğer taraftan yatırımlarımızla ve kullanıcı sayılarımızla önemli bir büyümeye imza attık. Sürdürülebilir başarımızın arkasında Matriks’in en önemli değerlerinden biri olan ekip ruhunun çok önemli katkısı var. 196 çalışanımızın 72’si 10 yılı aşkın süredir bizimle birlikteyken, ekibimizde yer alan 105 kişi ise beş yıldan daha uzun süredir bizimle çalışıyor. İş değiştirme oranlarının oldukça yüksek olduğu teknoloji sektöründe çalışan bağlılığı açısından bu sayıları yakalamış olmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da çalışanlarımızdan aldığımız güçle, sürdürülebilir başarılarımıza yeni halkalar eklemeye devam etmek en büyük hedefimiz” dedi.

Tutar, Matriks’in bu yıl 20. yılını kutladığını ve kendileri için önemli bir dönüm noktasında olduklarını hatırlattı.