Matriks'in satış gelirleri yüzde 96 arttı

Finans sektörüne yönelik ürün ve hizmet veren Matriks, yılın ilk altı ayında satışlarını yüzde 96 artırdı.

Şirketin satış gelirleri 204 milyon 595 bin 258 TL’ye ulaştı.

Aynı dönemde Matriks’in net kârı ise 41 artarak 38 milyon 793 bin 974 TL olarak gerçekleşti.

20’nci yılına özel iki proje başlatan ve ‘Matriks Ekosistemini Genişletiyor’ projesi ile para ve sermaye piyasaları konusunda fikri olan girişimcilere kapılarını açan Matriks, deprem bölgesinde öğrenci ve yeni mezun kadınların da katılabileceği ‘Matriks Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı ile de kadınların yazılım sektöründe istihdamını artırmayı hedefliyor.