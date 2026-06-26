Matthieu Sejourne: İlk çeyrekte traktör ihracatının yüzde 71’ini şirketimiz karşıladı

Türkiye tarımının 70 yıldır mekanizasyon dönüşümü­ne öncülük eden TürkT­raktör, New Holland ve Case IH markalarıyla çiftçilerin farklı ih­tiyaçlarına yönelik ürünler sunu­yor. Traktörün yanı sıra hassas tarım teknolojileri, ekipmanlar, tarım makineleri, finansman çö­zümleri, yedek parça ve satış son­rası hizmetlerle çiftçilerin tüm ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunma hedefiyle hareket ediyor. Şirket; Ankara ve Sakarya’daki üretim tesislerinde ürettiği trak­törleri, iç ve dış pazara sunuyor.

2025’in zorlu piyasa koşulları­na rağmen faaliyetlerini istikrarlı bir büyüme grafiğiyle pekiştirdik­lerine atıfta bulunan TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, 2025’te cirolarının 53 milyar 837 milyon lirayı bulduğunu belirte­rek, bu yılın ilk çeyreğinde ise 10 milyar 55 milyon TL’lik ciroya im­za attıkları bilgisini verdi. Yine ilk çeyrekte Türkiye’deki traktör üre­timinin yüzde 58’ini, ihracatın ise yüzde 71’ini karşıladıklarını açık­layan Sejourne, 2025’te ise üre­timin yüzde 72’sini, ihracatın ise yüzde 60’ını karşıladıklarını ak­tardı. Sejourne, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki pazarlara ihracat yaptıkları bilgisini verdi.

Geçen yıl toplamda 25 bin 833 adet traktör üretimi gerçekleş­tirdiklerini, iç pazara 16 bin adet traktör satışı yaptıklarını ileten Sejourne, “2026 yılında ise pazar koşullarını ve müşteri beklentile­rini dikkate alarak faaliyetlerimi­zi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yıl so­nu pazar beklentimiz 20 ile 26 bin adet seviyesinde bulunuyor. Tür­kiye genelinde 121 bayi ve 360 ser­vis noktasıyla çiftçilere hizmet ve­riyoruz. Yaygın bayi ve servis ağı­mız sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözüm­ler sunuyoruz” diye konuştu.

Verimlilik ve dijitalleşme odaklı projelere yatırım

TürkTraktör olarak Ar-Ge ve inovasyonun faaliyetlerinin mer­kezinde konumlandırdıklarını bildiren Matthieu Sejourne, ta­rımın geleceğini şekillendirecek teknolojiler üzerine ça­lışmalar yürüttükleri­ni; sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleş­me odaklı projelere ya­tırım yaptıklarını açık­ladı.

Elektrifikasyon, alternatif güç kaynak­ları, hassas tarım uy­gulamaları ve bağlan­tılı araç teknolojileri gibi alan­ları yakından takip ediyor ve bu alanlarda çalışmalar gerçekleş­tirdiklerine dikkat çeken Sejour­ne, “Bununla birlikte çiftçileri­mizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni ürün ve teknoloji­ler geliştirmeye devam ediyoruz. Son dönemde ürün portföyümü­ze dahil ettiğimiz yeni nesil trak­törler ve dijital tarım çözümleriyle çiftçile­rimizin verimlilikleri­ni artırmalarına katkı sağlıyoruz. Bu kapsam­da geliştirdiğimiz yeni­likleri önümüzdeki dö­nemde de paylaşmayı sürdüreceğiz” ifadele­rini kullandı.

“Çiftçilerin mekanizasyon ihtiyacı devam ediyor”

Matthieu Sejourne, son iki yıl­dır sektörde yaşanan daralma­da finansmana erişim koşulları, yüksek faiz ortamı, tarımsal girdi maliyetleri, hava şartlarına bağlı zorluklar ve genel ekonomik gö­rünüm gibi birçok faktörün etki­li olduğunu işaret etti. Sejourne, “Bununla birlikte çiftçilerin me­kanizasyon ihtiyacı devam edi­yor ve teknolojik dönüşüm süre­ci önemini koruyor. Finansman koşullarının iyileşmesi ve piyasa dinamiklerinin normalleşmesiy­le birlikte sektörün yeniden büyü­me potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesi­ni yaptı.

Türkiye’de çiftçilerin ağırlık­lı olarak yakıt verimliliği yüksek, dayanıklı, bakım maliyetleri dü­şük ve farklı tarımsal faaliyet­lerde kullanılabilecek çok yönlü traktörlere ilgi gösterdiğine vur­gu yapan Matthieu Sejourne, son yıllarda teknolojik özellikler, kul­lanım konforu ve satış sonrası hiz­metler de satın alma kararlarında daha belirleyici hale geldiğini be­lirtti.

Özellikle orta güç segmen­tindeki traktörlere yönelik talebin güçlü olduğunu ifade eden Sejour­ne, şunları kaydetti: “Gözlemledi­ğimiz bir diğer eğilim ise meyve ve sebze üretiminde kullanılan, be­lirli boyut ve teknolojik özelliklere sahip traktörleri içeren özel seg­mentlerdeki büyümedir. TürkT­raktör olarak bizi farklılaştıran unsurların başında güçlü Ar-Ge altyapımız, yaygın bayi ve servis ağımız, yüksek yedek parça erişi­lebilirliğimiz ve çiftçi odaklı yak­laşımımız geliyor. Ayrıca marka­larımızla farklı segmentlerdeki müşterilerimize geniş ürün seçe­nekleri sunabiliyoruz.”

TTConnect ile traktör, uzaktan takip edilebiliyor

Çiftçilere yalnızca bir traktör değil, verimliliklerini artıracak entegre çözümler sunduklarına işaret eden TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, şunları kaydetti: “TTConnect gibi dijital çözümlerimiz sayesinde makine performansının uzaktan takip edilmesi, operasyonel verilerin analiz edilmesi ve bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesi mümkün oluyor. New Holland ve Case IH markalarımız altında 55 HP ile 340 HP arasında değişen güç seçeneklerine sahip traktörler sunuyoruz ve fabrikalarımızda halihazırda 145 HP’ye kadar olan traktörleri üretebiliyoruz. Böylece küçük aile işletmelerinden büyük ölçekli tarımsal işletmelere kadar geniş bir kullanıcı kitlesiyle çalışabiliyoruz.”