Matthieu Sejourne: İlk çeyrekte traktör ihracatının yüzde 71’ini şirketimiz karşıladı
Türkiye’nin önde gelen traktör üreticileri arasında yer alan TürkTraktör, 2025 yılında traktör üretiminin yüzde 72'sini, ihracatın ise yüzde 60’ını tek başına gerçekleştirdi. TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, sektörde istikrarlı yapılarıyla öne çıktıklarını belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 58’ini, ihracatın ise yüzde 71’ini yine şirketimiz karşıladı" dedi.
Türkiye tarımının 70 yıldır mekanizasyon dönüşümüne öncülük eden TürkTraktör, New Holland ve Case IH markalarıyla çiftçilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor. Traktörün yanı sıra hassas tarım teknolojileri, ekipmanlar, tarım makineleri, finansman çözümleri, yedek parça ve satış sonrası hizmetlerle çiftçilerin tüm ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunma hedefiyle hareket ediyor. Şirket; Ankara ve Sakarya’daki üretim tesislerinde ürettiği traktörleri, iç ve dış pazara sunuyor.
2025’in zorlu piyasa koşullarına rağmen faaliyetlerini istikrarlı bir büyüme grafiğiyle pekiştirdiklerine atıfta bulunan TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, 2025’te cirolarının 53 milyar 837 milyon lirayı bulduğunu belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde ise 10 milyar 55 milyon TL’lik ciroya imza attıkları bilgisini verdi. Yine ilk çeyrekte Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 58’ini, ihracatın ise yüzde 71’ini karşıladıklarını açıklayan Sejourne, 2025’te ise üretimin yüzde 72’sini, ihracatın ise yüzde 60’ını karşıladıklarını aktardı. Sejourne, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki pazarlara ihracat yaptıkları bilgisini verdi.
Geçen yıl toplamda 25 bin 833 adet traktör üretimi gerçekleştirdiklerini, iç pazara 16 bin adet traktör satışı yaptıklarını ileten Sejourne, “2026 yılında ise pazar koşullarını ve müşteri beklentilerini dikkate alarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yıl sonu pazar beklentimiz 20 ile 26 bin adet seviyesinde bulunuyor. Türkiye genelinde 121 bayi ve 360 servis noktasıyla çiftçilere hizmet veriyoruz. Yaygın bayi ve servis ağımız sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz” diye konuştu.
Verimlilik ve dijitalleşme odaklı projelere yatırım
TürkTraktör olarak Ar-Ge ve inovasyonun faaliyetlerinin merkezinde konumlandırdıklarını bildiren Matthieu Sejourne, tarımın geleceğini şekillendirecek teknolojiler üzerine çalışmalar yürüttüklerini; sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme odaklı projelere yatırım yaptıklarını açıkladı.
Elektrifikasyon, alternatif güç kaynakları, hassas tarım uygulamaları ve bağlantılı araç teknolojileri gibi alanları yakından takip ediyor ve bu alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Sejourne, “Bununla birlikte çiftçilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni ürün ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. Son dönemde ürün portföyümüze dahil ettiğimiz yeni nesil traktörler ve dijital tarım çözümleriyle çiftçilerimizin verimliliklerini artırmalarına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yenilikleri önümüzdeki dönemde de paylaşmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
“Çiftçilerin mekanizasyon ihtiyacı devam ediyor”
Matthieu Sejourne, son iki yıldır sektörde yaşanan daralmada finansmana erişim koşulları, yüksek faiz ortamı, tarımsal girdi maliyetleri, hava şartlarına bağlı zorluklar ve genel ekonomik görünüm gibi birçok faktörün etkili olduğunu işaret etti. Sejourne, “Bununla birlikte çiftçilerin mekanizasyon ihtiyacı devam ediyor ve teknolojik dönüşüm süreci önemini koruyor. Finansman koşullarının iyileşmesi ve piyasa dinamiklerinin normalleşmesiyle birlikte sektörün yeniden büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’de çiftçilerin ağırlıklı olarak yakıt verimliliği yüksek, dayanıklı, bakım maliyetleri düşük ve farklı tarımsal faaliyetlerde kullanılabilecek çok yönlü traktörlere ilgi gösterdiğine vurgu yapan Matthieu Sejourne, son yıllarda teknolojik özellikler, kullanım konforu ve satış sonrası hizmetler de satın alma kararlarında daha belirleyici hale geldiğini belirtti.
Özellikle orta güç segmentindeki traktörlere yönelik talebin güçlü olduğunu ifade eden Sejourne, şunları kaydetti: “Gözlemlediğimiz bir diğer eğilim ise meyve ve sebze üretiminde kullanılan, belirli boyut ve teknolojik özelliklere sahip traktörleri içeren özel segmentlerdeki büyümedir. TürkTraktör olarak bizi farklılaştıran unsurların başında güçlü Ar-Ge altyapımız, yaygın bayi ve servis ağımız, yüksek yedek parça erişilebilirliğimiz ve çiftçi odaklı yaklaşımımız geliyor. Ayrıca markalarımızla farklı segmentlerdeki müşterilerimize geniş ürün seçenekleri sunabiliyoruz.”
TTConnect ile traktör, uzaktan takip edilebiliyor
Çiftçilere yalnızca bir traktör değil, verimliliklerini artıracak entegre çözümler sunduklarına işaret eden TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, şunları kaydetti: “TTConnect gibi dijital çözümlerimiz sayesinde makine performansının uzaktan takip edilmesi, operasyonel verilerin analiz edilmesi ve bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesi mümkün oluyor. New Holland ve Case IH markalarımız altında 55 HP ile 340 HP arasında değişen güç seçeneklerine sahip traktörler sunuyoruz ve fabrikalarımızda halihazırda 145 HP’ye kadar olan traktörleri üretebiliyoruz. Böylece küçük aile işletmelerinden büyük ölçekli tarımsal işletmelere kadar geniş bir kullanıcı kitlesiyle çalışabiliyoruz.”