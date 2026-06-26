Elektrik çağı için şebekeye 50 milyar dolarlık yatırım şart
Dünyanın petrolden elektrik çağına geçtiğini ifade eden Elder Yönetim Kurulu, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 50-60 milyar dolarlık şebeke yatırımlarına ihtiyaç duyacağını bildirdi. Elder’e göre, bu yatırımlar sayesinde Türkiye dünyada sayılı ülkelerden biri haline gelecek.
Recep ERÇİN
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), Türkiye’nin önümüzdeki dönemde elektrik altyapısında ihtiyaç duyacağı yatırımların tutarını açıkladı. Dünyanın petrolden elektrik çağına geçtiğine işaret eden Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, dağıtım şebekelerinde önümüzdeki 10 yılda en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini ifade etti.
Elder Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen Erdeniz, “Elektrik çağında en önemli mihenk taşı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi oldu. Stratejik yatırımlarla şebeke bugünkü haline dönüştü. Büyük enerji dönüşümü dönemindeyiz” dedi.
Dağıtımcılar 22 milyar dolar ayırdı
Türkiye’nin elektrik tüketiminin son 12 yılda yaklaşık yüzde 50 artarak 240 teravatsaatten 361 teravatsaate ulaştığı bilgisini veren Erdeniz, Ulusal Enerji Planı’na göre, bu tutarın 2035 yılında 510 teravatsaat seviyesine çıkmasının beklendiğini bildirdi. Aynı dönemde kurulu gücün 122,5 gigavattan 227 gigavata yükselmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Erdeniz, sisteme yaklaşık 104 gigavatlık yeni kapasite eklenmesinin öngörüldüğünü vurguladı.
Elektrik dağıtım şirketlerinin “Beşinci Uygulama Dönemi” kapsamında önemli bir yatırım programına hazırlandığını açıklayan Erdeniz, 2026-2030 dönemine ilişkin yatırım tavanının 18,5 milyar dolar olarak belirlendiğini bildirdi. Erdeniz, yatırım niteliğindeki üçüncü seviye planlı bakım harcamalarıyla birlikte bu dönemde toplam yatırım beklentisinin 22 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ifade etti. Erdeniz, sektörün son 12 yılda özelleştirme bedeli dahil Türkiye ekonomisine yaklaşık 33 milyar dolarlık katkı sağladığını bildirdi. Bu dönemde dağıtım şirketlerinin 20 milyar dolara yakın yatırım yaptığını ve son beş yıldaki yatırım tutarının a 12 milyar dolara ulaştığını aktardı.
Toplantıda elektrik talebini artıran faktörlere de değinildi. Bir evde bir TV bir ampul yanarken artık telefon kulaklığından elektrikli otomobile, klimadan robotik temizlik makinelerine kadar bir dizi cihazın şebekeye bağlandığına dikkat çekildi.
Elder yöneticileri, petrol çağından elektrik çağında geçerken yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 80’lere çıkmasının hedeflendiği belirtti ve şebekenin en değerli varlık olacağını vurguladı. Buna göre, ülkeler veri merkezi yatırımlarını çekmek ve elektrikli araçların payını artırmak için şebeke dönüşümüne ihtiyaç duyuyor. Türkiye için 50- 60 milyar dolarlık, dünya ölçeğinde de 600 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Bu yapıldığı takdirde Türkiye dünyanın sayılı güçlü elektik altyapısına sahip ülkelerinden biri olacak.
Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyoruz
Barış Erdeniz, son 12 yılda elektrik abone sayısının 36 milyondan 52 milyona yükseldiğini açıkladı. Erdeniz, hat uzunluğunun 1 milyon kilometreden 1,6 milyon kilometreye, trafo sayısının ise yaklaşık 350 binden 570 bin seviyesine çıktığını belirterek, “Kayıp-kaçak oranımızı yüzde 18,5 seviyelerinden yüzde 9’un altına indirdik. Bu iyileşmeyle Türkiye ekonomisine yıllık 1 milyar doların üzerinde katkı sağlanıyor” dedi. Erdeniz, meskenlerdeki elektrik fiyatlarının 27 AB ülkesinin beşte biri düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, “Avrupa’da en ucuz elektrik kullanan ülkeyiz” dedi.
Klimaları 24 derecede sabit tutun!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Elder koordinasyonunda başlatılan “#24DereceİleMümkün” kampanyası hakkında bilgi veren Barış Erdeniz, “Klima kullanımında 24 derece, konfor ile tasarruf arasında güçlü bir denge noktası sunuyor. Klimalar yüzde 10-16 elektrik tüketim artışına neden oluyor. Klima kullanımının arttığı dönemde vatandaşların farkındalığını artıracağız” ifadelerini kullandı.