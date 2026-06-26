Elektrik çağı için şebekeye 50 milyar dolarlık yatırım şart

Recep ERÇİN

Elektrik Dağıtım Hiz­metleri Derneği (Elder), Türkiye’nin önümüzde­ki dönemde elektrik altyapısın­da ihtiyaç duyacağı yatırımların tutarını açıkladı. Dünyanın pet­rolden elektrik çağına geçtiğine işaret eden Elder Yönetim Kuru­lu Başkanı Barış Erdeniz, dağı­tım şebekelerinde önümüzdeki 10 yılda en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini ifade etti.

Elder Yönetim Kuru­lu üyelerinin katılımıyla İstan­bul’da bir basın toplantısı düzen­leyen Erdeniz, “Elektrik çağında en önemli mihenk taşı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleşti­rilmesi oldu. Stratejik yatırım­larla şebeke bugünkü haline dö­nüştü. Büyük enerji dönüşümü dönemindeyiz” dedi.

Dağıtımcılar 22 milyar dolar ayırdı

Türkiye’nin elektrik tüketi­minin son 12 yılda yaklaşık yüz­de 50 artarak 240 teravatsaatten 361 teravatsaate ulaştığı bilgisi­ni veren Erdeniz, Ulusal Ener­ji Planı’na göre, bu tutarın 2035 yılında 510 teravatsaat seviyesi­ne çıkmasının beklendiğini bil­dirdi. Aynı dönemde kurulu gü­cün 122,5 gigavattan 227 gigava­ta yükselmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Erdeniz, sisteme yaklaşık 104 gigavatlık yeni ka­pasite eklenmesinin öngörüldü­ğünü vurguladı.

Elektrik dağıtım şirketleri­nin “Beşinci Uygulama Dönemi” kapsamında önemli bir yatırım programına hazırlandığını açık­layan Erdeniz, 2026-2030 döne­mine ilişkin yatırım tavanının 18,5 milyar dolar olarak belir­lendiğini bildirdi. Erdeniz, yatı­rım niteliğindeki üçüncü seviye planlı bakım harcamalarıyla bir­likte bu dönemde toplam yatırım beklentisinin 22 milyar dolar seviyesine ulaşacağını ifade et­ti. Erdeniz, sektörün son 12 yılda özelleştirme bedeli dahil Türki­ye ekonomisine yaklaşık 33 mil­yar dolarlık katkı sağladığını bil­dirdi. Bu dönemde dağıtım şir­ketlerinin 20 milyar dolara yakın yatırım yaptığını ve son beş yıl­daki yatırım tutarının a 12 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Toplantıda elektrik talebini artıran faktörlere de değinildi. Bir evde bir TV bir ampul yanar­ken artık telefon kulaklığından elektrikli otomobile, klimadan robotik temizlik makinelerine kadar bir dizi cihazın şebekeye bağlandığına dikkat çekildi.

El­der yöneticileri, petrol çağından elektrik çağında geçerken yeni­lenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 80’lere çıkması­nın hedeflendiği belirtti ve şebe­kenin en değerli varlık olacağını vurguladı. Buna göre, ülkeler ve­ri merkezi yatırımlarını çekmek ve elektrikli araçların payını ar­tırmak için şebeke dönüşümüne ihtiyaç duyuyor. Türkiye için 50- 60 milyar dolarlık, dünya ölçe­ğinde de 600 milyar dolarlık ya­tırım öngörülüyor. Bu yapıldığı takdirde Türkiye dünyanın sayı­lı güçlü elektik altyapısına sahip ülkelerinden biri olacak.

Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyoruz

Barış Erdeniz, son 12 yılda elektrik abone sayısının 36 milyondan 52 milyona yükseldiğini açıkladı. Erdeniz, hat uzunluğunun 1 milyon kilometreden 1,6 milyon kilometreye, trafo sayısının ise yaklaşık 350 binden 570 bin seviyesine çıktığını belirterek, “Kayıp-kaçak oranımızı yüzde 18,5 seviyelerinden yüzde 9’un altına indirdik. Bu iyileşmeyle Türkiye ekonomisine yıllık 1 milyar doların üzerinde katkı sağlanıyor” dedi. Erdeniz, meskenlerdeki elektrik fiyatlarının 27 AB ülkesinin beşte biri düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, “Avrupa’da en ucuz elektrik kullanan ülkeyiz” dedi.

Klimaları 24 derecede sabit tutun!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Elder koordinasyonunda başlatılan “#24DereceİleMümkün” kampanyası hakkında bilgi veren Barış Erdeniz, “Klima kullanımında 24 derece, konfor ile tasarruf arasında güçlü bir denge noktası sunuyor. Klimalar yüzde 10-16 elektrik tüketim artışına neden oluyor. Klima kullanımının arttığı dönemde vatandaşların farkındalığını artıracağız” ifadelerini kullandı.