İstanbul’da ortalama kira 40 bin 453 lira

Hamide HANGÜL

Konut fiyatlarının pandemi sonrası hız­lı yükselişi ev sahip­liğini zorlaştırırken, talep de kiralıkta yoğunlaştı. Ancak yüksek enflasyon artışına fa­hiş zam talepleri de eklenin­ce kiralar da adeta zirveden inmedi. Bunun üzerine fahiş kira artışını önlemek için Ha­ziran 2022’de getirilen kira­ya yüzde 25 zam sınırı, 1 Tem­muz 2024’de sona erdi. Kira tavanının kalkmasıyla ev sa­hipleri ve kiracılar arasındaki kira sözleşmelerine artış ora­nı tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) nispetinde yansıma­ya başladı. Bu da kiralık piya­sasını nispeten sakinleştirdi.

Çift haneli artış teke düştü

Bugün kira artışları 12 ay­lık TÜFE ortalamalarına gö­re belirleniyor. Konut kira değerlerindeki güncel deği­şimleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu yıl ilk kez şubat ayında dev­reye aldığı ve açıklamaya baş­ladığı “Yeni Kiracı Kira En­deksi (YKKE) yan­sıtırken, değerlemesi yapılan konutların birim kiraları da il bazında yayımlanıyor.

İlk çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 100 metre­kare bir konutun yaklaşık or­talama kira değeri 24 bin 179 TL oldu. Bu da geçen yıl son çeyreğine göre yüzde 7,58’lik bir artışı gösteriyor. Yapılan belirlemelere göre, kira değe­rinde en kesin yükseliş 2023 üçüncü çeyrekte gerçekleşti.

Aynı yıl ikinci çeyrekte 82,5 lira olan kira değeri üçüncü çeyrekte 103,2 liraya çıkar­ken, iki çeyrek arasında artış oranı yüzde 25,6 olarak hesaplandı. Söz ko­nusu oran, 2024 yılı son çeyreği ile 2025 yı­lı ilk çeyre­ğinde yüzde 6,5 olurken, bu yıl ilk çeyrek ile 2025 son çeyrek arasındaki yüzde 7,58’lik artış oranı, kira yükselişinin sür­düğünü, ancak artış hızının yavaşladığını, çift haneli yük­sek oranların yerini tek hane­ye bıraktığına işaret etti.

Zirvede İstanbul var

Verilere göre en yüksek kira İstanbul’da. Geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 9,97 ar­tan ortalama kira 36 bin 786 liradan 40 bin 453 liraya çık­tı. Böylelikle İstanbul’da ki­ralar, hem oran, hem de bedel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde artış gösterdi. Me­ga kenti, turizm şehirlerin­den Muğla 33 bin 318 lirayla ikinci sırada izlerken, İzmir 26 bin 579 lira üçüncü, Antal­ya 25 bin 95 lira dördüncü sı­rada takip etti. Bu şehri Ça­nakkale 24 bin 679 lira, Aydın 23 bin 411 lira, Ankara 22 bin 401 lirayla izledi. Birim kira­ların 20 bin liranın üstündeki şehirlerde Kocaeli 22 bin 859 lira, Balıkesir 22 bin 141 lira, Edirne 20 bin 640, Kırklareli 21 bin 484, Bartın 21 bin 238, Tekirdağ 20 bin 835, Yalova 20 bin 619 kiray­la öne çıktı.

Konut değerinde İstanbul ve Muğla yarışıyor

TCMB Konut Birim Fiyatları, ilk çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekaresi 48 bin 323 lira oldu. Söz konusu bedel, 100 metrekarelik bir dairede ortalama satış fiyatının 4 milyon 832 bin lira olduğuna işaret etti.

İstanbul’da metrekare satış fiyatı 79 bin 396 lira olurken, 100 metrekare üzerinden hesaplandığında satış fiyatı 7 milyon 939 bin lira oldu. Konut metrekare fiyatının Muğla’da 79 bin 109 lira, Antalya’da 54 bin 442 lira, İzmir’de 52 bin 456 lira, Çanakkale’de 49 bin 164 lira, Aydın’da 46 bin 80 lira, Balıkesir’de 45 bin 903 lira, Bartın’da 44 bin 540 lira, Ankara’da 44 bin 35 lira olduğu görüldü.

Malatya ve Edirne’de düştü

Kira atış oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre incelendiğinde en fazla yüzde 18’lik oranla Muş’ta artış gösterdiği hesaplandı. Bu şehri yüzde 15’lik oranla Siirt, yüzde 12,8’le Kars, yüzde 12,7’yle Aksaray, yüzde 11,9’la Erzurum takip ederken, İstanbul, Muğla, İzmir ve Antalya’da artış oranı sırasıyla yüzde 9,97, yüzde 2,26, yüzde 5,40, Antalya yüzde 8,68 olduğu belirlendi. Böylelikle beş büyük şehirlerde kira artışlarının yüzde 10’un altında kaldığı belirlendi. İlk çeyrek verilerinden yapılan belirlemelerde, birim kiraların Edirne’de yüzde 1,42, Malatya’da yüzde 0,96 gerilediği hesaplandı.

En düşük 10 bin lirayla Mardin

100 metrekare bir konutta ortalama kira değeri en düşük illerde Mardin 10 bin lira, Muş 11 bin 800 lira, Yozgat 11 bin 470 lira, Bitlis 12 bin 500 lira, Malatya 12 bin 257 lira, Iğdır 12 bin 728 lira, Osmaniye 12 bin 700 lira, Kilis 12 bin 963 lira olduğu belirlendi. Diğer taraftan, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 227,1 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,1 azaldı. 2026 yılının mayıs ayında İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,1 ve 1,5 artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalış gözlendi. Endeks, yıllık bazda ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,4, 27,3 ve 22,8 artış kaydetti.