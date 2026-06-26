Şehirlerin geleceği yapay zekâ ekseninde şekilleniyor

Zir­venin açılışında konuşan Em­lak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, geçen yıl düzen­lenen zirvede, Türkiye’nin dört bir yanından girişimcileri, yatı­rımcıları, üniversiteleri, tekno­parkları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini anımsa­tarak, “Bu yıl 1000’in üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi, 20 yatırım fonu, kamu kurum­ları, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle ortak üretim kültürünü büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Coğrafyamızda çekim merkezi olabiliriz

Günümüz çağının, teknolo­jinin ekonomik gücünü, bilgi­nin stratejik değerini ve giri­şimciliğin kalkınmadaki ro­lünü her zamankinden daha görünür hale getirdiğinin altı­nı çizen Yılmaz, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Bugün şehirle­rin geleceği; teknoloji, enerji, veri ve yapay zekâ ekseninde yeniden şekillenmekte, dijital ikizler, akıllı şehir sistemleri, yeni nesil üretim teknolojile­ri ülkelerin rekabet gücünü, şehirlerin yaşam kalitesini ve toplumların geleceğini doğru­dan etkilemektedir.

Böyle bir dönemde bilgi paylaşımı, or­tak akıl ve uluslararası iş bir­likleri her zamankinden da­ha büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin şehircilik ve inşa­at alanındaki köklü birikimini teknoloji üretme kapasitesiy­le buluşturduğumuzda, yal­nızca ülkemiz için değil, böl­gemiz ve yakın coğrafyamız için de güçlü bir çekim merke­zi oluşturabileceğimize inan­cımız tamdır.” Yılmaz, ortaya koydukları vizyonun, Emlak Konut’u gayrimenkul ve inşa­at teknolojileri alanlarında da küresel ölçekte referans gös­terilen bir yapıya dönüştür ol­duğunun altını çizdi.

“Girişim sermayesi fonunu hayata geçiriyoruz”

EKİP çatısı altında olgunlaşan girişimleri finansman yönüyle de desteklemek için bir adım daha attıklarını ifade eden Yasir Yılmaz, “Girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçiriyoruz. Böylece fikirden ürüne, üründen yatırıma uzanan yolculukta; gelecek vadeden girişimlerin büyümesine katkı sunmayı ve teknoloji ekosistemimize kalıcı değer kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.