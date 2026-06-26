Şehirlerin geleceği yapay zekâ ekseninde şekilleniyor
Kamu, özel sektör, yatırımcılar ve teknoloji girişimleri bu yıl ikincisi düzenlenen “Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026”da buluştu. 1000’in üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi ve 20 yatırım fonunun katıldığı zirvede, 500 bin sosyal konut projesinin 81 ilde sürdüğü açıklandı.
Zirvenin açılışında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, geçen yıl düzenlenen zirvede, Türkiye’nin dört bir yanından girişimcileri, yatırımcıları, üniversiteleri, teknoparkları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini anımsatarak, “Bu yıl 1000’in üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi, 20 yatırım fonu, kamu kurumları, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle ortak üretim kültürünü büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.
Coğrafyamızda çekim merkezi olabiliriz
Günümüz çağının, teknolojinin ekonomik gücünü, bilginin stratejik değerini ve girişimciliğin kalkınmadaki rolünü her zamankinden daha görünür hale getirdiğinin altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün şehirlerin geleceği; teknoloji, enerji, veri ve yapay zekâ ekseninde yeniden şekillenmekte, dijital ikizler, akıllı şehir sistemleri, yeni nesil üretim teknolojileri ülkelerin rekabet gücünü, şehirlerin yaşam kalitesini ve toplumların geleceğini doğrudan etkilemektedir.
Böyle bir dönemde bilgi paylaşımı, ortak akıl ve uluslararası iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin şehircilik ve inşaat alanındaki köklü birikimini teknoloji üretme kapasitesiyle buluşturduğumuzda, yalnızca ülkemiz için değil, bölgemiz ve yakın coğrafyamız için de güçlü bir çekim merkezi oluşturabileceğimize inancımız tamdır.” Yılmaz, ortaya koydukları vizyonun, Emlak Konut’u gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanlarında da küresel ölçekte referans gösterilen bir yapıya dönüştür olduğunun altını çizdi.
“Girişim sermayesi fonunu hayata geçiriyoruz”
EKİP çatısı altında olgunlaşan girişimleri finansman yönüyle de desteklemek için bir adım daha attıklarını ifade eden Yasir Yılmaz, “Girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçiriyoruz. Böylece fikirden ürüne, üründen yatırıma uzanan yolculukta; gelecek vadeden girişimlerin büyümesine katkı sunmayı ve teknoloji ekosistemimize kalıcı değer kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.