Mavi Giyim'den 'deprem' raporu: 32 satış noktası kapalı

Mavi Giyim, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada depremden etkilenen satış noktalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ahbap ve Kızılay vasıtasıyla depremin ilk gününden itibaren desteklerini bölgeye ulaştırdıkları kaydedilen açıklamada, depremden etkilenen bölgede şirketin yaklaşık 400 çalışanı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere dört ilde güvenli alanlar oluşturulduğu kaydedilerek, "Bu barınma alanlarına, ısıtma, gıda, battaniye, giyim, ayakkabı, temizlik, hijyen, çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tırlarımızı gönderdik." ifadelerine yer verildi.

Şirketin, 14 Şubat itibarıyla 24'ü kendi mağazası, 8'i bayi ve korner olmak üzere 32 satış noktası bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, güvenlik çalışmaları tamamlandıkça uygun olan mağazaları yeniden satışa açtıkları bildirildi.

Açıklamada, gelecek dönemde 17 mağaza ve 6 satış noktasının en az 2 ay süreyle kapalı kalmaya devam edeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "Bu mağaza ve toptan satış noktaları Türkiye satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 4,3'ünü oluşturuyor." denildi.