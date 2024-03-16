Mavi’den 2023’te 293 milyon TL konsolide gelir

Şirketin konsolide gelirleri bir önceki yıla göre %25 (enflasyon düzeltmesi öncesi %91) artışla 26 milyar 293 milyon TL’ye, net kârı ise 1 milyar 757 milyon TL’ye ulaştı.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, yılı 4 milyar 959 milyon TL FAVÖK ile tamamlayan şirketin FAVÖK marjı %18,9 oldu.

'2023'te dünyada 14 milyon jeans sattık'

“Temeli insan ve finansal yönetimi sağlam global bir şirket olarak, yılı enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlara göre %25 büyüme ile kapattık” diyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Denim ve non-denim olmak üzere tüm ürün kategorilerinde hem adet hem de değer bazında büyüme yakaladık ve 2023’te önceki yıla göre %12 artışla dünyada toplam 14 milyon denim satışı gerçekleştirdik” dedi.

Yılda 1 milyon yeni müşteri kazanma hedefinin üzerine çıkarak 1,3 milyon yeni müşteriyle buluştuklarını kaydeden Yavuz, “Yeni müşterilerimizin %70’inin 35 yaş altı, %37’sinin 25 yaş altından gelmesi gençlerle büyümeye devam ettiğimizin en güzel göstergesi oldu. Marka konumlandırmamız, doğru ürün, doğru fiyat, yüksek kalite ve müşteri odaklı stratejimizle paralel olarak, müşteri güvenini artırarak ‘trust brand’ konumumuzu pekiştirmeyi başardık. 2023 yılında Türkiye’nin en güvenilir markası seçilmek en büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynaklarımızdan biri oldu” diye konuştu.

Yavuz, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği raporlarıyla dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP’nin (Carbon Disclosure Project) Global A listesine çift A notuyla girebilen ilk ve tek Türk hazır giyim şirketi olduklarını belirterek, “Sürdürülebilir All Blue koleksiyonumuzun ciro içindeki payını %25’e çıkarırken, toplam denim satışları içindeki All Blue payını da %51’e yükselttik” ifadelerini kullandı. Dünyada 37, Türkiye’de 471 mağaza ve yaklaşık 3.500 satış noktasına ulaşan şirketin gelirlerinin %68’i perakende, %22’si toptan satış ve %10’u e-ticaretten geldi. Mavi, enflasyon muhasebesine göre Türkiye’de perakende satışlarını %31 artırırken, e-ticaret satışlarında ise %25 büyüme yakaladı. Türkiye’de 7 net mağaza açılışı yapan Mavi’nin, mağaza metrekaresi %4 büyüyerek toplam satış alanı 174 bin 500 metrekareye ulaştı. Perakende bire bir mağaza satışları ise %31 arttı. Büyüme, %17 işlem hacmi artışından, %12 sepet büyümesinden geldi.